Россиян заставили второй раз подряд слушать украинский гимн на Паралимпиаде-2024. Видео

Украинский легкоатлет Игорь Цветов 7 сентября завоевал вторую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024. 30-летний уроженец Николаева победил в забеге на дистанцию 200 метров в классе T35 (спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата) опередив россиян Артема Калашяна и Дмитрия Сафронова.

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2 сентября Цветов победил на 100-метровке, также финишировав перед этими нейтральными атлетами с российскими паспортами.

Как и несколько дней назад, во время этой церемонии награждения и Калашяна и Сафронова вновь заставили слушать гимн Украины. Судя по выражению их лиц, которые попали в кадр трансляции, процесс им не очень понравился.

После торжественной части Цветов, как и первый раз, проигнорировал соперников из России, покинув подиум, даже не повернувшись в их сторону.

Как сообщал OBOZ.UA, одноногий польский прыгун в высоту Лукаш Мамчарж обрел бешеную популярность в социальных сетях после своего выступления на Паралимпиаде-2024. В сети завирусился его прыжок в финале легкоатлетического турнира.

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