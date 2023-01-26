Отказался выступать за Украину. Лидер нашей сборной и чемпион Европы по шахматам решил сменить гражданство

Известный украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко будет выступать за Румынию. 20-летний киевлянин являлся лидером сборной Украины. В 2021 вместе с национальной командой он выиграл чемпионат Европы и стал чемпионом мира среди студентов.

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Кирилл стал гроссмейстером в 2017 году, в возрасте всего 14 лет, а в настоящее время является номером 78 в мировом рейтинге.

"Мы очень рады сообщить, что один из самых молодых и перспективных шахматистов мира, великий украинский мастер Кирилл Шевченко, решил играть в шахматы под флагом Румынии", - говорится на официальной странице румынской шахматной Федерации.

Сотрудник Федерации шахмат Киева Александр Матлак назвал переход Шевченко "серьезным ударом по будущему шахмат в Украине".

Кирилл Шевченко в прошлом году обыграл многолетнего чемпиона мира Магнуса Карлсена.

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