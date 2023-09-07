'Примут украинцы': Макрон сделал заявление об участии России на Олимпиаде-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал недопустимым выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже под национальным флагом. При этом он отметил, что все еще непонятны критерии допуска представителей страны-агрессорки на соревнования.

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Об этом Макрон заявил в интервью изданию L'Equipe. Президент страны-хозяйки будущих Игр призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить к турниру спортсменов, которые поддерживают войну в Украине или диктаторский режим Владимира Путина.

"Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага, я думаю, в этом есть консенсус. Настоящий вопрос в том, что олимпийский мир должен решить, предоставить ли российским спортсменам место на Олимпиаде, так как многие из них готовились к Играм всю жизнь и тоже могут быть жертвами режима Путина. Но как это определить? Вот это вопрос. МОК должен принимать решение, которое будет справедливым, и которое примут украинцы. Это тот баланс, к которому нам нужно стремиться", – сказал Макрон.

Отметим, что накануне в СМИ появилась информация о том, что Францию могут лишить права на проведение Олимпиады-2024. Ранее президент МОК Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на ОИ-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023, которые атлеты собирались использовать для квалификации на ОИ-2024.

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