'Нарушение принципов': чемпионка Европы из РФ заявила, что россияне несут мир, и обиделась на МОК

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина раскритиковала условия допуска спортсменов из РФ к международным турнирам. Чемпионка Европы 2021 года назвала санкции МОК нарушением олимпийских принципов, а также добавила, что атлеты из страны-агрессорки якобы всегда несли только мир.

Об этом Конаныхина заявила в интервью порталу Sport24. 19-летняя участница Олимпийских игр в Токио пожаловалась на "неадекватное" отношение к россиянам в мире, а также подтвердила, что в РФ никого не интересует мнение спортсменов в вопросе бойкота ОИ-2024 в Париже.

"Если бы нам разрешили прыгать на допустимых условиях, тех, которые не противоречат ни нашему законодательству, ни других стран, и к нам бы адекватно относились, мы бы поехали и выступили. Для меня то, что сейчас происходит, это нарушение Олимпийской хартии, это нарушение олимпийских принципов. Такого не должно быть. Спортсмены всегда были спортсменами мира. Сколько мы помним Олимпиад, когда спортсмены выступали. Это праздник мира, праздник спорта. Все войны всегда останавливались. Какое-то личное мнение я не могу высказывать, поскольку это решаем не мы, а федерация, правительство", – сказала Конаныхина.

Ранее двукратный олимпийский призер Климент Колесников пришел в ярость из-за условий допуска российских спортсменов к Играм-2024 в Париже и отказался от соревнований.

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