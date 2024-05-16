'Одна пуля прошла через живот, вторая попала в сустав': в Словакии рассказали о состоянии Фицо после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого днем 15 мая было совершено покушение, находится в больнице, медики уже окончили его оперировать. Операция якобы прошла успешно и угрозы для его жизни нет.

Об этом сказал вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба, слова которого цитирует BBC Newshour. По словам политика, Фицо "больше не находится в состоянии, угрожающем его жизни."

"К счастью, насколько мне известно, операция прошла хорошо. Я думаю, что в конечном итоге он выживет... Он не находится в ситуации, угрожающей его жизни в данный момент", – сказал он.

Тараба также рассказал, что в Фицо стреляли "с очень близкого расстояния". Премьер, по его словам, получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав.

"Его сразу же доставили в больницу, а затем на операцию", – добавил политик.

Напомним, что в среду, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в Гандлове. В настоящее время чиновник госпитализирован. По информации издания ZAM News, премьер-министр находится в коме.

По подозрению в покушении на Фицо задержали 71-летнего писателя Юрая Цинтула. Как пишут СМИ, мужчина стрелял из "краткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал это событие "актом насилия".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!