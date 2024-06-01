На войне с российскими оккупантами погиб тренер по спортивной гимнастике из Киева

Мастер спорта по спортивной гимнастике и тренер одного из столичных фитнес-клубов Константин Черников погиб на войне против России, сообщила его жена Диана. 35-летний герой был пилотом дронов в 149-й ПМБр и выполнял боевое задание, ставшее для него последним.

"Самое важное для меня, чтобы моего мужа помнили как можно дольше. МС по спортивной гимнастике, тренер, пилот FPV. Вечная память и любовь", – написала Диана в социальной сети Х.

Также вдова погибшего воина опубликовала ссылку на сбор, который организуют побратимы Константина.

Константин Черников профессионально занимался спортом и даже во время службы не забывал о физкультуре.

У него осталась жена и дочь.

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