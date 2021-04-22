На Олимпиаде в Токио запретили акции в поддержку движения Black Lives Matter

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) во время Олимпиады в Токио.

Как сообщает издание Reuters, из-за расовых протестов, которые начались в США после убийства Джорджа Флойда, МОК призвали пересмотреть правило №50 Олимпийской хартии. Оно запрещает любую политическую, расовую и религиозную пропаганду во время соревнований.

Глава комиссии спортсменов организации Кирсти Ковентри, которая занималась пересмотром этого правила, заявила, что большинство атлетов выступили против любых протестов на территории, где проходят соревнования, и во время церемонии награждения. В голосовании приняли участие более 3,5 тысяч спортсменов, 70% из которых не поддержали отмену правила №50.

Ковентри отметила, что участники Олимпиады, которые проигнорируют этот запрет, будут наказаны.

Напомним, что ОИ в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранных болельщиков не пустят на Игры в Японию. Недавно в стране заговорили о возможной отмене Олимпиады.