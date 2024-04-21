На автогонках в Шри-Ланке автомобиль врезался в толпу зрителей. Много погибших и раненых. Видео

По меньшей мере семь человек погибли и еще 21 ранен, когда гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей на переполненных трибунах на автодроме в городе Дияталава, примерно в 180 километрах к востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо. Инцидент случился на незащищенном участке трассы автодрома Фокс-Хилл, который обслуживается армией страны.

На видео видно, как маршалы трассы размахивают желтыми флагами, предупреждая других водителей о необходимости снизить скорость после того, как одна из машин перевернулась на трассе.

Несколько авто пронеслись мимо в облаках оранжевой пыли, пока красная машина не врезалась в людей, стоявших на обочине.

"В общей сложности 27 человек были доставлены в больницу, семеро из них скончались от полученных травм", - сообщил представитель Нихал Талдува, добавив, что среди погибших была восьмилетняя девочка.

Незадолго до аварии командующий армией Викум Лиянаге объявил, что ворота были открыты для поклонников автоспорта бесплатно в целях популяризации этого вида спорта, причем мероприятие проводится впервые за пять лет из-за пандемии Covid и экономического кризиса на острове. По предварительным данным на мероприятии присутствовало до 100 000 фанатов.

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