'На агрессию против Украины не подходит': Каспаров разнес российскую пропаганду, объяснив разницу между спортсменами РФ и США

Военная агрессия России против Украины и начало боевых действий США в Ираке в 2003 году, которые так пытается приравнять кремлевская пропаганда, не имеют ничего общего. Америка не имела к диктатуре Саддама Хуссейна территориальных претензий, и именно потому представители США имели право участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Видео дня

Тако мнение в интервью YouTube-каналу Юрия Дудя выразил 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Он назвал три условия, при которых российские атлеты могут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом или в составе другой сборной.

"Три пункт осуждения: война преступная, режим нелегитимный, Крым украинский. Я считаю, что в условиях войны человек не должен находиться на ничейной земле. Если вы хотите выступать на международных соревнованиях, вы должны зафиксировать свою позицию. Отстранение американцев во время войны в Ираке? Война в Ираке ни с какой стороны на агрессию против Украины не подходит. Ровно потому, что Америка не имела к Ираку территориальных претензий. Речь шла о войне против диктатора. Более того, война в Ираке – это начало военной агрессии Саддама Хуссейна против Кувейта", – сказал Каспаров.

Ранее в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) едко высмеяли предателя Украины Сергея Карякина, который активно занимается политической карьерой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация шахмат России (ФШР) стала первой спортивной организацией страны-агрессора, которая перешла в Азию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!