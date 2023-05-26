Муж Ласицкене назвал позором международной федерации слезы спортсменки из-за санкций. Ему показали фото жены в форме армии РФ

Муж олимпийской чемпионки Марии Ласицкене журналист Владас Ласицкас назвал позором отстранение российских спортсменов от соревнований. Он обвинил руководителей Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) в том, что его супруге пришлось завершить международную карьеру.

Видео дня

Об этом Ласицкас написал на своей странице в социальной сети Twitter. Журналист опубликовал видео с прыгуньей в высоту, на котором она со слезами на глазах объявила о своем решении.

"Привет, Себастьян Коу (глава World Athletics – ред.) и Добромир Карамаринов (глава Европейской легкоатлетической ассоциации – ред.). Вы думаете, что легкая атлетика – это ваша собственность. Но вы ошибаетесь. Это дело спортсмена. И вы забыли об этом. Позор вам, лидеры", – отметил муж Ласицкене, которая считалась главной соперницей украинки Ярославы Магучих.

В комментариях ему напомнили о слезах украинцев из-за горя, которое принесла России в Украину. Кроме того, журналисту напомнили, что Мария представляет российскую армию, которая вторглась в другую страну.

"Ага, хорошо. Она заслуживает быть в Гааге. Россия является террористическим государством, а его военные являются соучастниками", "Возможно, это только я, но я видел, как люди плачут намного больше, начиная с февраля прошлого года, в Украине каждый день. Эти слезы меня не задевают, возможно, я немного очерствел. Ей нужно лучше стараться...", "В первую очередь, мы огорчены слезами этого великой спортсменки, чья карьера принесена в жертву. Но ее слепота по поводу настоящих жертв и военной политики дискредитировала ее. Прыжок в высоту сейчас совершает Украина", – пишут в комментариях.

Ранее Ласицкене жаловалась на то, что из-за санкций против России вынуждена носить экипировку в дырках. Кроме того, россиянка лишь в начале августа прервала молчание о войне в Украине. Она назвала это своей ошибкой.

В ответ Магучих заявила, что перестала общаться с представителями страны-агрессора, и сказала, что больше не считает Ласицкене своим кумиром. На Олимпиаде в Токио украинка сфотографировалась с Марией. В обществе этот снимок вызвал бурную реакцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослава Магучих победила на турнире серии World Athletics Continental Tour Gold, установив рекорд сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!