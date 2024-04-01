'Мой ребенок был отравлен': боец из Мариуполя вспомнил, как выживал с семьей в подвале, когда россияне уничтожали город. Видео

Самый известный украинский боец на голых кулаках Бовар Ханаков вспомнил один из своих последних дней в родном Мариуполе, который в марте 2022 безжалостно уничтожался российскими оккупантами. Спортсмен, который после спасения из обложенного города живет и тренируется в США, рассказал про болезнь своего ребенка и гибель близких друзей.

На своей странице в Instagram Ханаков выложил видео из полуразрушенного и горящего Мариуполя, где он, несмотря на ни что, вешал украинский флаг. Боец, который получил прозвище "Гладиатор" признался, что в какой-то момент остался единственным человеком, который мог выходить из подвала за едой для своих родных.

"Это был один из последних дней в моем городе Мариуполь. Именно в этот момент все уже было уничтожено. Были убиты некоторые друзья, с которому я вырос. Мой ребенок был отравлен и нуждался в медицинской помощи. Больницы были уничтожены, все спасательные службы не функционировали", – с болью вспомнил Бовар.

Боец рассказал, как погибшие от российских снарядов и пуль люди просто лежали по всему городу: "Этот запах невозможно описать. Город был разграблен и, чтобы найти еду и воду, нужно было чудо. Люди, которые со мной выходили, чтобы найти еду были убиты. Я остался один из тех, кто мог помочь моей семье и людям в подвале".

Ханаков рассказал, что когда он выходил из подвала на улицу, то его шансы выжить были где-то 50 на 50.

"Единственное, о чем я молился, чтобы выжила моя семьям. Я не знаю, как описать, что я чувствовал, выходя из подвала. И после того, что я пережил и видел, я не буду прежним", – подчеркнул спортсмен, который вместе с родными прошел через страшные испытания.

"Тем, кто это прочитал, хочу сказать одно: цените каждый день, каждый вздох. Берегите и чаще балуйте своих близких. Пусть Бог вас благословит и у вас все будет хорошо", – подытожил Бовар.

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