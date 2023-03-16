''Мне плевать! Что за новости такие?'' Россиянка Тарасова возмутилась, что ''в стране нельзя сказать то, что думаешь''

Известная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая яро поддерживает войну в Украине, вдруг возмутилась тем, что в России невозможно высказываться. В частности, бывшая спортсменка осудила намерение национальной федерации (ФФКР) наказать олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за критику судейства во время чемпионата страны среди юниоров.

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Об этом Тарасова, которая входит в Зал славы мирового фигурного катания, заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Она выразила уверенность, что комиссия по этике ФФКР, которая рассмотрит дело Плющенко, в итоге не станет наказывать бывшего фигуриста.

"За что его наказывать? У себя в стране, где ты родился и вырос, где ты приносил медали, где ты годами выигрывал, нельзя сказать то, что ты думаешь. Это что еще такое? Что за новости такие? Мне плевать на эту комиссию по этике. Это что такое, что нельзя ничего сказать? Не знаю, что это за комиссия. Пусть они взглянут на себя и на всю свою жизнь. Я уверена, что никакого решения не будет. Ему что, работать запретят? Нет. Остальное ничего не волнует. Мне это чуждо и отвратительно", – сказала Тарасова.

Ранее Тарасова закатила истерику из-за требования канадки Тессы Виртью не допустить участия спортсменов из России в Олимпиаде-2024. Она заявила, что канадцы "желают смерти своим друзьям, с которыми они соревновались".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае допуска российских спортсменов. Президент МОК Томас Бах в ответ пригрозил нашей стране наказанием.

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