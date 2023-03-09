Известный советский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова наехала на трехкратная олимпийскую чемпионку Тессу Виртью. 33-летняя уроженка Лондона (Канада) вместе со своими соотечественниками обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады, выступив против возвращения россиян на международные старты.

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По мнению Тарасовой, подписывая это письмо, Виртью и канадские атлеты "желают смерти своим друзьям, с которыми они соревновались". Тарасова не понимает, чем российские атлеты провинились перед Тессой.

"Она им просто закрывает жизнь. Они просто их убивают! Убивают своих коллег! Это настоящее убийство – и по‑другому я не могу на это смотреть. Раньше во время Олимпийских игр останавливались войны, а они хотят воевать, хотят уничтожить своих товарищей, с которыми вместе выходили на лед. Звери, подлые люди!" – устроила истерику Тарасова в интервью ТАСС.

В комментариях Тарасову высмеяли российские болельщики, напоминая ей, из-за чего все началось на самом деле.

"Тарасова не в курсе, что Канада войну не начинала, включает недалекого человечка, остановите", "А те, кто мирные города обстреливают не звери, не подлые люди?","Женщина явно не в себе", - пишут комментаторы.

Пользователи советуют знаменитой тренерше следить за словами.

"Старая женщина, побоялась бы бога использовать в ЭТОЙ ситуации такие слова, как "убивают". У вас фигуристы только с одного на другое шоу успевают порхать, да по морям ездить. Катки целые, дома свет и тепло, на груди ордена, первый канал без работы не оставит", - возмущаются любители фигурного катания из РФ.

Фанаты не удивляются, что во всем мире все ненавидят россиян.

"Риторика "все звери, а мы самые человечные" набила оскомину. Когда россияне ведут себя как быдло, это в порядке вещей,. Как только есть не согласные с таким положением вещей, они сразу звери", – считают юзеры.

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