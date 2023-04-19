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Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

Елена Павлова
Другие виды спорта
4 минуты
6,6 т.
Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

Под обстрелом российских оккупантов несовместимые с жизнью ранения получил мастер спорта по спортивному ориентированию Владимир Шпетный с позывным Nord. Харьковский атлет погиб 22 марта в поселке Новоселовское, расположенном на границе Харьковской и Луганской областей.

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Коллега героя Владимир Бондаренко рассказал на своей страничке в Facebook, что жизнь Шпетного оборвал взрыв вражеской мины.

Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

"Без преувеличения, от нас ушел скромный человек, любящий муж, настоящий отец, хороший друг, ведущий спортсмен, воин-доброволец, светлая душа и наш украинский герой", – написал Бондаренко.

За свою жизнь Владимир Шпетный собрал немало титулов в спортивном ориентировании. Он был мастером спорта Украины, многократным победителем чемпионатов страны и обладателем Кубков Украины и Европы. Входил в состав национальной команды.

Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области
Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

Также Владимир по праву считался одним из лучших рогейнистов нашей страны – участники марафонского ориентирования, которое длится от 12 до 24 часов. Четко определенных дистанций в рогейне нет. Организаторы перед стартом могут определить лишь площадь полигона, но маршрут от старта до финиша с поиском контрольных пунктов каждая команда прокладывает себе сама.

Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области
Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области
Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

"Владимир был очень подготовленным, волевым человеком. Представьте себе, какими качествами должен обладать спортсмен для непрерывного бега по незнакомой пересеченной местности только с помощью компаса и карты в течение 24 часов. Таких людей и в спорте называют не иначе как бойцами или настоящими воинами", – отметил Бондаренко.

Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области
Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

"Владимир это понимал. Поэтому, когда его кум и хороший друг Вячеслав пошел на войну добровольцем, он раздумывал недолго и сказал: "Ты там, а я здесь". Потом быстро собрался и тоже пошел в военкомат", – добавил Бондаренко.

Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

В армии Шпетный сначала работал инструктором, обучая бойцов ВСУ и НГУ ориентированию на местности, что является очень важной частью подготовки настоящего воина. Но со временем и сам решил перебраться в зону боевых действий, став стрелком ВСУ на самом "нуле" – там, где труднее всего.

Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

К сожалению, отличная подготовка Владимира не помогла ему во время вражеского обстрела 22 марта в поселке Новоселовское, который находится на границе Харьковской и Луганской областей. Опытный спортсмен погиб от взрыва вражеской мины, защищая свою семью и Украину.

"Ты был и остаешься настоящим патриотом и достойным преемником украинского казачества. Спасибо, друг, за то, что на протяжении многих лет ты всегда был рядом с нами в спортивном ориентировании Харьковщины и Украины. Мы будем помнить тебя, пока будем жить", – пообещал Бондаренко.

Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области
Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

"Ты был слишком хорошим человеком, слишком добрым, слишком близким человеком, чтобы я мог понять, что тебя больше нет. Ты был отличным соперником, блестящим ориентировщиком, ты всегда знал, куда нужно идти. Как и в этой войне. Покойся с миром, друг, твоя гонка закончилась", – написал о Владимире Николай Соколов.

Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области
Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

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