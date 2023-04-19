Обучал бойцов ВСУ: обладатель Кубка Европы погиб во время обстрела на границе Луганской области

Под обстрелом российских оккупантов несовместимые с жизнью ранения получил мастер спорта по спортивному ориентированию Владимир Шпетный с позывным Nord. Харьковский атлет погиб 22 марта в поселке Новоселовское, расположенном на границе Харьковской и Луганской областей.

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Коллега героя Владимир Бондаренко рассказал на своей страничке в Facebook, что жизнь Шпетного оборвал взрыв вражеской мины.

"Без преувеличения, от нас ушел скромный человек, любящий муж, настоящий отец, хороший друг, ведущий спортсмен, воин-доброволец, светлая душа и наш украинский герой", – написал Бондаренко.

За свою жизнь Владимир Шпетный собрал немало титулов в спортивном ориентировании. Он был мастером спорта Украины, многократным победителем чемпионатов страны и обладателем Кубков Украины и Европы. Входил в состав национальной команды.

Также Владимир по праву считался одним из лучших рогейнистов нашей страны – участники марафонского ориентирования, которое длится от 12 до 24 часов. Четко определенных дистанций в рогейне нет. Организаторы перед стартом могут определить лишь площадь полигона, но маршрут от старта до финиша с поиском контрольных пунктов каждая команда прокладывает себе сама.

"Владимир был очень подготовленным, волевым человеком. Представьте себе, какими качествами должен обладать спортсмен для непрерывного бега по незнакомой пересеченной местности только с помощью компаса и карты в течение 24 часов. Таких людей и в спорте называют не иначе как бойцами или настоящими воинами", – отметил Бондаренко.

"Владимир это понимал. Поэтому, когда его кум и хороший друг Вячеслав пошел на войну добровольцем, он раздумывал недолго и сказал: "Ты там, а я здесь". Потом быстро собрался и тоже пошел в военкомат", – добавил Бондаренко.

В армии Шпетный сначала работал инструктором, обучая бойцов ВСУ и НГУ ориентированию на местности, что является очень важной частью подготовки настоящего воина. Но со временем и сам решил перебраться в зону боевых действий, став стрелком ВСУ на самом "нуле" – там, где труднее всего.

К сожалению, отличная подготовка Владимира не помогла ему во время вражеского обстрела 22 марта в поселке Новоселовское, который находится на границе Харьковской и Луганской областей. Опытный спортсмен погиб от взрыва вражеской мины, защищая свою семью и Украину.

"Ты был и остаешься настоящим патриотом и достойным преемником украинского казачества. Спасибо, друг, за то, что на протяжении многих лет ты всегда был рядом с нами в спортивном ориентировании Харьковщины и Украины. Мы будем помнить тебя, пока будем жить", – пообещал Бондаренко.

"Ты был слишком хорошим человеком, слишком добрым, слишком близким человеком, чтобы я мог понять, что тебя больше нет. Ты был отличным соперником, блестящим ориентировщиком, ты всегда знал, куда нужно идти. Как и в этой войне. Покойся с миром, друг, твоя гонка закончилась", – написал о Владимире Николай Соколов.

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