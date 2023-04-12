'Трижды раненым возвращался на фронт': отец баскетболиста до сих пор не может похоронить сына, который погиб в аду под Угледаром

Тренер по баскетболу Эдуард Швыдкий сам воспитывал сына после смерти жены – мамы Сережи, которому на тот момент было 12 лет. Но Сергей всегда был бойцом – и на баскетбольной площадке, куда попал с легкой руки отца, и в армии. Спортсмен получил боевой опыт в зоне АТО, но 26 января погиб при обороне Угледара. А отец даже не может похоронить сына – побратимы Сергея Швыдкого не смогли вынести с поля боя его тело.

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Эдуард Анатольевич с теплотой и болью рассказывает о своем ангеле спорта, очень хочет увидеть его в последний раз и попрощаться.

"Так получилось, что для своего сына я был и тренером, и отцом. Когда Сергей учился в первом классе, я помню, как мы с ним ждали, когда он подрастет и я заберу его к себе на баскетбол", – вспомнил отец погибшего героя, который много лет работает тренером в Черниговской областной детско-юношеской спортивной школе.

Сергей оказался способным учеником: "У нас сформировалась команда, он начал участвовать в соревнованиях, выезжать в другие города. Участвовал в чемпионатах Черниговской области, первенствах Украины. Сергей очень любил баскетбол и спорт в целом".

"Если за школу или за колледж нужно было бежать кросс или участвовать в других соревнованиях, он с удовольствием это делал. Не нужно было его уговаривать. Кто-то из погибших на этой войне спортсменов стал чемпионом Европы или мира. Сергей не стал, но он очень любил баскетбол. И каждая медалька, каждый диплом с детства имели большое значение. Он все складывал, развешивал. Фото с соревнований бережно хранил в альбомах", – рассказал Швыдкий-старший.

С 2011-го по 2015 год Сергей учился в Черниговском промышленно-экономическом колледже Киевского национального университета технологий и дизайна. После чего прошел срочную службу в украинской армии, а затем решил остаться в ВСУ, но уже на контрактной основе.

"Прошел психолога, тесты и физподготовку, потому что тогда брали не всех желающих. Затем подписал контракт и воевал еще в зоне АТО. Воевал, воевал и Бог его, как говорят, охранял. Хотя были ранения. Я надеялся, что и в этот раз как-то обойдется. Просил его: "Сергей, выживи!" Что еще я мог сказать? А он отвечал: "Если не мы, то кто будет защищать?" – вспомнил Швыдкий.

Полномасштабное вторжение 24 февраля застало Сергея в Донецкой области – под Песками. На тот момент боец из Чернигова дослужился до старшего сержанта 21-й отдельной мотопехотной бригады "Сармат", получил офицерскую должность, стал замом командира роты. Отец вспомнил, что в Песках Сергей впервые делал вылазку ночью и привел троих пленных, чем очень гордился.

За 11 месяцев полномасштабной войны баскетболист прошел немало горячих точек, но не спешил делиться своими военными буднями даже с отцом: "Он не хотел мне особо много рассказывать о боях, что там происходит, как они там воюют. Если я спрошу, тогда уже он что-то рассказывает. А сам никогда. Только говорил: "Все нормально. У нас все нормально".

Правда, воин признавался отцу, что не собирается сдаваться в плен, потому что был старшим сержантом, а оккупанты "над такими особенно издеваются".

При этом только в 2022-м Сергей был трижды ранен. Первый раз осколок попал в щеку. Второй раз спортсмен-гранатометчик подбил два российских БТРа, но получил контузию и открытый перелом руки, в которую пришлось ставить спицу. После того, как ее достали, нужно было еще три недели ходить с гипсом, но Сергей его срезал и в апреле вернулся на фронт.

Третий раз Швыдкого ранили летом, когда во время обстрела ему из подствольного гранатомета осколок залетел под бронежилет и впился в спину. Тогда медики в Днепре побоялись вытаскивать осколок и отправили парня на операцию во Львов. Однако он также не прошел полноценную реабилитацию, так как спешил вернуться на фронт.

"Так совпало, что он приезжал домой перед самым Новым годом, за месяц до своей гибели. И эта неделя с ним сейчас стоит у меня перед глазами – каждый день, каждая минута, каждое мгновение. Такое ощущение, что он словно приезжал попрощаться", – считает Эдуард Анатольевич.

В это время в городе как раз проходил чемпионат Черниговской области по баскетболу среди взрослых.

"Сказал мне, папа, я пойду посмотрю. И бегал смотрел матчи. Бегал к своим друзьям, в кафе, еще куда-то. Я думаю: "Как же так? И поговорить толком некогда". А потом решил, ну, пусть хоть увидит всех, в Чернигове сейчас вроде тихо. Пусть хоть немного отдохнет от того ада, что на фронте", – рассказал Швидкий.

23 января у Эдуарда Швыдкого был день рождения, Сергей позвонил, поздравил и пообещал выслать подарок. Он вообще заботился о близких, высылал деньги на лечение бабушки. Последний раз тренер разговаривал с сыном 25-го, когда он сказал, что их перевели на другую позицию. А на следующий день, когда Сергей не ответил отцу, у него задрожали руки. 26 января баскетболист погиб в боях за Угледар.

"Я сочувствую всем тем отцам и матерям, которые похоронили детей. Но у меня все сложилось так, что я не могу даже похоронить своего сына. И для меня это самая большая трагедия. Он погиб в зоне активных военных действий, под Угледаром, там где Никольские Дачи, где огромные воронки", – отметил Эдуард Анатольевич.

Побратимы позвонили отцу и рассказали, что Сергей, который был командиром роты, с парнями держал оборону во время первых штурмов того участка: "Попали под страшный артобстрел. Я спросил: "Как погиб? Мучился, не мучился? Ответили, что не мучился".

По словам Швыдкого-старшего, российские оккупанты били по позициям его сына артиллерией 182 калибра, стреляли из "Гиацинтов". После чего там остались огромные воронки. Однако из-за активных боев под Угледаром невозможно даже приступить к поискам тела Сергея и еще 9 ребят.

"Побратимы Сергея говорят, что пока оттуда их не подвинут, нет никакой возможности никого найти, увидеть. Я обращался везде, куда только можно было, но в ответ слышал: "Ждите, ждите, ждите..." А чего ждать?" – задается вопросом разбитый отец, которому после смерти сына так больно, "словно вырвали сердце".

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