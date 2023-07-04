Международная федерация лишила Россию очередного чемпионата Европы, намекнув, до какого года будет война

Европейская федерация гандбола (EHF) лишила Россию права на проведение женского чемпионата Европы-2026. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета EHF, говорится в пресс-релизе организации.

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Континентальное первенство было отдано России в ноябре 2021-го. После заседания EHF состоялись консультации с Федерацией гандбола России (ФГР). Было принято решено искать альтернативную принимающую сторону.

"Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества это решение является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола", – сообщается на сайте ФГР.

Российские болельщики в комментариях обратили внимание, что в международном сообществе не ждут окончания войны раньше 2026 года, а также с сарказмом "благодарят" своего главного "геостратега", возглавляющего страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого у России отобрали чемпионат мира по скелетону, а также лишили возможность провести чемпионат мира по хоккею 2023 года, лишив Путина его любимой игры.

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