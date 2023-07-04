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Международная федерация лишила Россию очередного чемпионата Европы, намекнув, до какого года будет война

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,3 т.
Международная федерация лишила Россию очередного чемпионата Европы, намекнув, до какого года будет война

Европейская федерация гандбола (EHF) лишила Россию права на проведение женского чемпионата Европы-2026. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета EHF, говорится в пресс-релизе организации.

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Континентальное первенство было отдано России в ноябре 2021-го. После заседания EHF состоялись консультации с Федерацией гандбола России (ФГР). Было принято решено искать альтернативную принимающую сторону.

Международная федерация лишила Россию очередного чемпионата Европы, намекнув, до какого года будет война

"Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества это решение является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола", – сообщается на сайте ФГР.

Российские болельщики в комментариях обратили внимание, что в международном сообществе не ждут окончания войны раньше 2026 года, а также с сарказмом "благодарят" своего главного "геостратега", возглавляющего страну.

Международная федерация лишила Россию очередного чемпионата Европы, намекнув, до какого года будет война
Международная федерация лишила Россию очередного чемпионата Европы, намекнув, до какого года будет война
Международная федерация лишила Россию очередного чемпионата Европы, намекнув, до какого года будет война
Международная федерация лишила Россию очередного чемпионата Европы, намекнув, до какого года будет война
Международная федерация лишила Россию очередного чемпионата Европы, намекнув, до какого года будет война
Международная федерация лишила Россию очередного чемпионата Европы, намекнув, до какого года будет война

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого у России отобрали чемпионат мира по скелетону, а также лишили возможность провести чемпионат мира по хоккею 2023 года, лишив Путина его любимой игры.

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