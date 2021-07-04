МакГрегор – Порье 3: когда и где смотреть главный бой UFC 264

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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МакГрегор – Порье

В субботу, 10 июля, состоится третий поединок между звездой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором МакГрегором (22-5-0) и американским бойцом Дастином Порье (27-6-0). Главный бой UFC 264 в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena начнется в 19:00 по местному времени. В Украине в это время будет 05:00 утра воскресенья, 11 июля.

Постер боя

Увидеть поединок между звездами UFC украинские болельщики смешанных единоборств смогут благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sport. Канал входит в максимальную подписку видеосервиса Megogo. В России эфир из Соединенных Штатов Америки организует "Рен ТВ".

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Постер боя

Как сообщал OBOZREVATEL, первый поединок 2014 года завершился досрочной победой ирландца. Конор МакГрегор нокаутировал представителя США в первом же раунде.

Конор МакГрегор.

Вторая встреча в январе 2021 года на UFC 257 завершился с неожиданным результатом.

Порье - МакГрегор.

Во втором раунде МакГрегор пропустил очень много ударов и рефери остановил встречу, присудив победу Дастину.

Конор Порье

Напомним, что организация третьего боя проходила в сложных условиях и битва могла несколько раз сорваться.

Дастин Порье.

Так, 12 апреля 2021 года Конор объявил об отмене своего третьего поединка против Дастина Порье, но уже 14 апреля дата боя была утверждена официально.

Дастин Порье.
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