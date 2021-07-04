МакГрегор – Порье 3: когда и где смотреть главный бой UFC 264

В субботу, 10 июля, состоится третий поединок между звездой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором МакГрегором (22-5-0) и американским бойцом Дастином Порье (27-6-0). Главный бой UFC 264 в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena начнется в 19:00 по местному времени. В Украине в это время будет 05:00 утра воскресенья, 11 июля.

Увидеть поединок между звездами UFC украинские болельщики смешанных единоборств смогут благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sport. Канал входит в максимальную подписку видеосервиса Megogo. В России эфир из Соединенных Штатов Америки организует "Рен ТВ".

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Как сообщал OBOZREVATEL, первый поединок 2014 года завершился досрочной победой ирландца. Конор МакГрегор нокаутировал представителя США в первом же раунде.

Вторая встреча в январе 2021 года на UFC 257 завершился с неожиданным результатом.

Во втором раунде МакГрегор пропустил очень много ударов и рефери остановил встречу, присудив победу Дастину.

Напомним, что организация третьего боя проходила в сложных условиях и битва могла несколько раз сорваться.

Так, 12 апреля 2021 года Конор объявил об отмене своего третьего поединка против Дастина Порье, но уже 14 апреля дата боя была утверждена официально.