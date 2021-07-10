МакГрегор – Порье: онлайн-трансляция главного боя UFC 264

Ирландская звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор (22-5) возвращается в октагон. Экс-чемпион в двух весовых категориях в третий раз подерется с американцем Даснитом Порье (27-6-1) в главном бою шоу UFC 264.

Ранее ирландец нокаутировал соперника в сентябре 2014 года, а уже в январе нынешнего уступил техническим нокаутом.

Видео дня

КОГДА И ВО СКОЛЬКО МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ: ДАТА И ВРЕМЯ

Поединок состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в субботу, 10 июля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя UFC 264 МакГрегор – Порье. Время начала – в 6:00 утра воскресенья, 11 июля, по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ

В Украине эксклюзивными правами на показ долгожданного поединка владеет видеосервис Megogo.

В России прямую трансляцию из Лас-Вегаса проведет телеканал РЕН ТВ.

ПРОГНОЗ НА МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ

Аналитики отдают небольшое преимущество американскому бойцу. Ставки на победу Дастина принимаются с показателем 1,80.

Успех же МакГрегора оценивается коэффициентом 2,05.

ГОНОРАРЫ БОЯ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ

Ирландский боец гарантированно получит за выход в октагон около три миллиона долларов. В свою очередь выплата Порье составит миллион долларов.

При этом не стоит забывать, что в разы больше спортсмены получат от рекламы и продажи телетрансляций.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ

Конор МакГрегор, экс-чемпион UFC:

– Этот человек (Порье – ред.) узнает, что если ты неуважительно относишься к доброте другого человека, и воспринимаешь это как слабость, тебе придется за это заплатить. Я заставлю этого человека заплатить за все своей жизнью, я серьезно. Вечером ты умрешь в этом октагоне!

Дастин Порье, бывший временный чемпион UFC:

– По какой-то причине я все время представляю, как побеждаю этого парня сабмишеном (сдачей соперника – ред.). Я не знаю, как это произойдет или что произойдет, но у меня есть чувство, что одержу победу сабмишеном.

ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ

Накануне поединка прошла церемония взвешивания, во время которой соперники показали одинаковый вес – 70,8 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Терренс Маккинни установил рекорд UFC, нокаутировав соперника за 7 секунд.