МакГрегор – Порье: онлайн-трансляция главного боя UFC 264
Ирландская звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор (22-5) возвращается в октагон. Экс-чемпион в двух весовых категориях в третий раз подерется с американцем Даснитом Порье (27-6-1) в главном бою шоу UFC 264.
Ранее ирландец нокаутировал соперника в сентябре 2014 года, а уже в январе нынешнего уступил техническим нокаутом.
КОГДА И ВО СКОЛЬКО МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ: ДАТА И ВРЕМЯ
Поединок состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в субботу, 10 июля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя UFC 264 МакГрегор – Порье. Время начала – в 6:00 утра воскресенья, 11 июля, по киевскому времени.
ПРОМО БОЯ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ
В Украине эксклюзивными правами на показ долгожданного поединка владеет видеосервис Megogo.
В России прямую трансляцию из Лас-Вегаса проведет телеканал РЕН ТВ.
ПРОГНОЗ НА МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ
Аналитики отдают небольшое преимущество американскому бойцу. Ставки на победу Дастина принимаются с показателем 1,80.
Успех же МакГрегора оценивается коэффициентом 2,05.
ГОНОРАРЫ БОЯ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ
Ирландский боец гарантированно получит за выход в октагон около три миллиона долларов. В свою очередь выплата Порье составит миллион долларов.
При этом не стоит забывать, что в разы больше спортсмены получат от рекламы и продажи телетрансляций.
СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ
Конор МакГрегор, экс-чемпион UFC:
– Этот человек (Порье – ред.) узнает, что если ты неуважительно относишься к доброте другого человека, и воспринимаешь это как слабость, тебе придется за это заплатить. Я заставлю этого человека заплатить за все своей жизнью, я серьезно. Вечером ты умрешь в этом октагоне!
Дастин Порье, бывший временный чемпион UFC:
– По какой-то причине я все время представляю, как побеждаю этого парня сабмишеном (сдачей соперника – ред.). Я не знаю, как это произойдет или что произойдет, но у меня есть чувство, что одержу победу сабмишеном.
ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ
Накануне поединка прошла церемония взвешивания, во время которой соперники показали одинаковый вес – 70,8 кг.
Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Терренс Маккинни установил рекорд UFC, нокаутировав соперника за 7 секунд.