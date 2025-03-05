Любимый конферансье Путина назвал 'ужасом и стыдом', случившееся на чемпионате России по лыжным гонкам

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал работу жюри на чемпионате России по лыжным гонкам, который завершился в Казани. Губерниев, который занимает сейчас должность советника министра спорта РФ ,назвал происходящее "ужасом и стыдом", указав на хаос в организации и отношение к зрителям.

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Он отметил, что судьям не хватало профессионализма, а также выразил недовольство по поводу несообщения официальной информации, что, по его мнению, является полным неуважением ко всем участникам и зрителям.

Главным поводом для возмущения стали инциденты, связанные с дисквалификациями и предупреждениями. В частности, во время полуфинала мужского спринта Александр Большунов зацепил Сергея Устюгова, что вызвало конфликт между лыжниками. Устюгов в ответ махнул палкой в сторону Большунова. Несмотря на это, Устюгов выиграл забег и затем победил в финале. Позже было объявлено, что оба спортсмена получат наказание.

Губерниев был особенно возмущен поведением Игоря Беломестнова, техделегата чемпионата, которого он назвал "непрофессионалом". По мнению комментатора, такие люди не должны работать на таких важнейших соревнованиях, и они должны быть уволены.

Губерниев также выразил недовольство тем, что судейские решения часто были необоснованными или неполными, а процесс их принятия оставался непрозрачным.

Ситуация усугубилась тем, что информация о санкциях и решениях была недостаточно ясной, и не было должного общения с участниками. Комментатор подчеркнул, что такие ошибки и проблемы не должны случаться на таком уровне соревнований.

Егор Сорин, спортивный функционер ФЛГР, ответил на критику Губерниева, заявив, что его обвинения не соответствуют действительности. Он отметил, что Губерниев не понимает, как принимаются судейские решения, и что требовать увольнения профессионалов — это ошибка.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

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