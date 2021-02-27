Легендарный чемпион мира умер от рака

Легендарный чемпион мира по ралли Ханну Миккола скончался на 79-м году жизни у себя на родине в Финляндии.

Как написал сын великого гонщика Веса Миккола на своей странице в Twitter, его отец не смог побороть рак.

"Многие знали его как великого раллийного мастера, который положил начало золотым годам этого вида спорта. Для меня он был папой, причем невероятным. Всегда поддерживающим, любящим и искренним. Также был любящим дедушкой для двух моих мальчиков. Покойся с миром, отец", – написал Веса.

Несмотря на то, что Миккола ушел из большого спорта в начале 1990-х, благодаря 18 победам на чемпионате мира по ралли Миккола входил в десятку самых успешных гонщиков в истории. Он не только выиграл чемпионат мира по ралли 1983 года на Audi Quattro, но также трижды финишировал вторым и трижды третьим.

Семь триумфов Миккола установил во время выступления в ралли "1000 озер" на его финской родине.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно знаменитый мотогонщик Фаусто Грезини скончался на 61-м году жизни, сообщает в Twitter команда Gresini Racing.

Итальянец выступал с 1983-го по 1994 год, выигрывая чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) вместе с командой Garelli в 1985 и 1987 годах.