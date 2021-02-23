Двукратный чемпион мира умер от коронавируса

Знаменитый мотогонщик Фаусто Грезини скончался на 61-м году жизни, сообщает в Twitter команда Gresini Racing.

Итальянец выступал с 1983-го по 1994 год, выигрывая чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) вместе с командой Garelli в 1985 и 1987 годах.

"Новость, которую мы никогда бы не хотели сообщать, и которой, к сожалению, мы вынуждены поделиться со всеми. После почти двух месяцев борьбы с COVID-19, Фаусто Грезини скончался через несколько дней после того, как ему исполнилось 60", – говорится в сообщении.

27 декабря 2020 года Грезини с коронавирусом госпитализировали в больницу Маджоре ди Болонья. 18 февраля, когда Фаусто уже собирались выписывать, его состояние внезапно резко ухудшилось, возникла серьезная инфекция легких. 23 февраля экс-гонщик умер.

За свою карьеру Грезини установил рекорд по количеству побед подряд (11) на этапах в классе 125 куб.см., а также стал первым по количеству побед в классе 125 куб.см. в течение сезона (10).

Всего принял участие в 132 Гран-при, в которых 21 раз праздновал победу, 15 раз финишировал на втором месте и 11 раз на третьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля чемпион мира по футболу 1978 года в составе сборной Аргентины Леопольдо Луке умер в возрасте 71 года из-за коронавируса.