Легендарный боец MMA впервые в карьере проиграл нокаутом. Видео

Легендарный боец смешанных единоборств (MMA) Деметриус Джонсон впервые в карьере был нокаутирован в главном бою турнира ONE on TNT 1 против бразильца Адриано Мораеса.

Несмотря на то, что последний владел статусом действующего чемпиона промоушена в наилегчайшем весе, фаворитом противостояния считался именно американец. Он перешел в ONE Championship из UFC в рамках громкого обмена на Бена Аскрена, который отправился в обратном направлении.

Это никак не повлияло на настрой Мораеса, который уверенно контролировал ситуацию в октагоне и досрочно победил Джонсона в середине второго раунда. Сначала он мощно попал по Деметриусу правым апперкотом, а затем окончательно вырубил лежачего соперника благодаря удару коленом в голову.

Теперь на счету американского бойца 4 поражения в 35 поединках по MMA. Три из них он потерпел судейским решением. Джонсон является рекордсменом UFC по количеству успешных титульных защит подряд (11).

Что касается Мораеса, то для него эта победа стала 19-й в профессиональной карьере. В его пассиве три поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведский боец MMA Антон Туркаль нокаутировал соперника за 13 секунд, установив рекорд промоушена Brave FC.