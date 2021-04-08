Легендарний боєць MMA вперше в кар'єрі програв нокаутом. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 12:46, 8.04.2021

Легендарний боєць змішаних єдиноборств (MMA) Деметріус Джонсон вперше в кар'єрі був нокаутований у головному бою турніру ONE on TNT 1 проти бразильця Адріано Мораеса.

Незважаючи на те, що останній володів статусом чинного чемпіона промоушена в найлегшій вазі, фаворитом протистояння вважався саме американець. Він перейшов в ONE Championship з UFC в межах гучного обміну на Бена Аскрена, який відправився в зворотному напрямку.

Це ніяк не вплинуло на настрій Мораеса, який впевнено контролював ситуацію в октагоні і достроково переміг Джонсона в середині другого раунду. Спочатку він потужно влучив по Деметріусу правим аперкотом, а потім остаточно вирубив лежачого суперника завдяки удару коліном в голову.

Тепер на рахунку американського бійця 4 поразки в 35 поєдинках з MMA. Трьох із них він зазнав за рішенням суддів. Джонсон є рекордсменом UFC за кількістю успішних титульних захистів поспіль (11).

Що стосується Мораеса, то для нього ця перемога стала 19-ю у професійній кар'єрі. У його пасиві три поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведський боєць MMA Антон Туркаль нокаутував суперника за 13 секунд, встановивши рекорд промоушена Brave FC.

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