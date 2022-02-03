Кто принесет Украине медаль Олимпиады-2022: биатлонисты страдают от коронавируса, а акробаты наступают командой

Украине прогнозируют не более одной медали на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, которая официально открывается 4 февраля. С таким же количеством наград "сине-желтые" закончили и четыре года назад в Пхенчхане. Но это было "золото", которое завоевал лыжный акробат Александр Абраменко.

Накануне старта зимней Олимпиады OBOZREVATEL составил свой список претендентов на медали в Китае.

ФРИСТАЙЛ

До 2018 года украинские спортсмены на зимних Олимпиадах брали награды только в двух видах – биатлоне и фигурном катании. Хотя сильных фристайлистов у нас тоже хватало, мы даже "делились" ими с Беларусью, которой они и приносили потом золотые медали. Например, ровенчане Алла Цупер и Антон Кушнир, победившие на Играх-2014 в Сочи.

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Но четыре года назад в Пхенчхане на олимпийский пьедестал наконец-то взлетел и спортсмен из Николаева Александр Абраменко. И не просто зацепился за "бронзу", а стал олимпийским чемпионом в лыжной акробатике. А затем подтвердил свой статус, став вице-чемпионом мира 2019 года. Теперь в Пекин Абраменко отправился защищать свой титул.

И пусть чемпионат мира-2021 у Александра не сложился, но 10 место – не показатель его истинной силы. Ведь в прошлом сезоне он вернулся после годичного перерыва. К тому же лыжная акробатика может преподнести большие сюрпризы. Особенно на Олимпиаде, где ты наконец-то идеально выполнишь сложнейший прыжок или из-за нервов завалишь свой фирменный.

К тому же в Украине у Абраменко появился молодой преемник Дмитрий Котовский, который в 19 лет сенсационно стал шестым на чемпионате мира-2021, а Международная федерация лыжного спорта признала его "Новичком года".

У девушек набрала ход Анастасия Новосад, которая пропускала Олимпиаду в Пхенчхане-2018 из-за беременности. Но в этом сезоне она впервые в карьере выиграла этап Кубка мира. Также на пьедестале КМ в 2021-м побывала и опытная украинка Ольга Полюк.

Каждый из упомянутой четверки может побороться за медали в Пекине, а вместе наши лыжные акробаты способный взять медаль в соревнованиях смешанных команд, которые дебютируют на этих Играх. На ЧМ-2021 украинцы стали пятыми, но были в призах на Кубке мира.

БИАТЛОН

Самый медальный вид для Украины на Олимпиадах в этом сезоне и самый нестабильный. В текущем Кубке мира наши стреляющие лыжники лишь раз были на пьедестале. В январе Дарья Блашко и Артем Тищенко стали третьими на этапе в Оберхофе. К сожалению, на Олимпиаде одиночной эстафеты пока нет, но есть полноценный микст.

При этом и глава федерации Владимир Брынзак, и лидер мужской сборной Дмитрий Пидручный не скрывали, что главную ставку делают на первый день соревнований биатлонистов, когда состоится смешанная эстафета. Главное теперь избежать коронавируса, который вслед за тренером Юраем Санитрой отправил на изоляцию капитана женской команды Елену Билосюк.

Микст Елена уже точно пропустит. А ведь на чемпионате мира-2021 в Поклюке Украина заняла четвертое место в этом виде программы в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Юлии Джимы и тогда еще Елены Пидгрушной.

Остается надеется, что Елена сможет выступить в других гонках Пекина-2022. Особенно в женской эстафете, где олимпийская чемпионка Сочи-2014 является бессменным финишером. В общем, теперь наставнику девушек Урошу Велепцу придется здорово поломать голову над составом. А на замену Билосюк в Китай вот-вот должна вылететь Анастасия Меркушина.

Хочется верить, что вернет свою стрельбу некогда признанный снайпер нашей сборной Юлия Джима, которую до старта сезона считали одним из претендентов на награды в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами. В этом же виде программы есть шанс и у меткой, но не слишком быстрой Блашко.

В отличии от предыдущих Олимпиад на пьедестал в эстафете претендует и мужская команда во главе с чемпионом мира-2019 в преследовании Пидручным. После коронавируса уже, вроде бы, разбежался Прима.

А еще два места, если не случится ничего не предвиденного, в эстафете займут скорострельные Антон Дудченко и Богдан Цымбал, которые здорово прибавили под руководством Юрая Санитры, заезжая в топ-20 на Кубке мира. Но для борьбы с топами скорости им пока не хватает.

А Пидручный может рассчитывать и на личную медаль, если снова стабилизирует свою стрельбу после развала в прошлом сезоне. На Кубке мира в январе он уже был седьмым в спринте. Ну и, конечно, он может быть хорош в своем коронном преследовании. Как рассказывал сам Дмитрий, ему лучше бежится и стреляется в контактных гонках, когда фактически слышишь дыхание соперника.

Но не нужно забывать и о факторе удачи, а также о погоде и тяжелых условиях в Китае. Во-первых, никто из спортсменов не бегал по олимпийской трассе до приезда на Олимпиаду. Во-вторых, трудно спрогнозировать, как поведет себя организм в условиях высокогорья и сильных морозов. И, в-третьих, тест на коронавирус может "закрыть" любого.

Так что Пекин-2022 может быть богат на сюрпризы в биатлоне... И не только в нем.

СНОУБОРД

В сноуборде все взгляды украинцев направлены на вице-чемпионку мира-2019 в параллельном слаломе Аннамари Данчу. Три года назад чемпионка мира среди юниоров-2010 совершила прорыв и на взрослом уровне. И продолжает развиваться дальше.

Чтобы улучшить свои результаты Аннамари в прошлом сезоне рискнула поменять технику прохождения дистанции под руководством опытного австрийского специалиста. И с лета начала накатывать на снегу параллельный гигантский слалом.

Данча не скрывает, что обычный слалом дается ей легче, здесь она регулярно заезжает в топ-10 на Кубке мира, но Олимпиада в Пекине может стать ее звездным часом и в гиганте. А чтобы не надломиться психологически, как это произошло в Пхенчхане-2018, украинка на соревнованиях решила отказаться от социальных сетей и просмотра новостей.

СКЕЛЕТОН

Последние выступления на Кубке мира заставили добавить в список претендентов на медаль Олимпиады-2022 и первого скелетониста Украины Владислава Гераскевича. Кому-то это покажется слишком смелым, но перед новым годом он стал шестым на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, показав второе время во второй попытке.

Да и 10 место на январском чемпионате Европы говорит о большом потенциале 23-летнего Владислава, у которого за плечами уже есть Олимпийские игры-2018.

Большая плотность результатов в этом сезоне позволяет надеется на успех в Пекине целой группе спортсменов. А Гераскевич, чтобы не отставать от лидеров, решился осенью на смену скелетона. И быстро к нему привыкает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что флаг Украины на открытии Олимпиады-2022 понесут два спортсмена.