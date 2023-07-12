'Настало время': Медведев снова пригрозил миру Третьей мировой

Экс-президент, а теперь заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев снова отличился скандальным заявлением. Он пригрозил миру "третьей мировой войной".

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Об этом путинист заговорил, подытоживая результаты первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Пост опубликован в Telegram

"Предварительные итоги саммита НАТО. Все как мы и думали: 1. План по членам Украины в Альянсе (ПДЧ) – отменить действия. Типа быстрого приема. 2. Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе", – начал Медведев.

Затем он заявил, что военная помощь нашей стране буде увеличена.

"Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами. Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе", – выдал россиянин.

Далее он попытался разъяснить, что это будет значить для РФ и пригрозил ликвидировать НАТО.

"Специальная военная операция" будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ "киевской нацистской группировки" от членства в НАТО, на что мы добавили с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)", – написал Медведев.

И самое интересное, что путинист снова увлекся в своей речи и откровенно показал лживость заявления. Он заявил, что Токмак в Запорожской области обстрелян и традиционно обвинил в этом ВСУ. Более того, он выдал, что атака произошла кассетными боеприпасами, которых еще даже нет в Украине.

"Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", – заявил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Медведев отличился своими истерическими заявлениями. Он пригрозил ударами по украинским АЭС и Европе.

Ранее Медведев вдруг заговорил о готовности РФ к "компромиссам", но снова замахнулся на Киев. В неадекватных фантазиях экс-президента РФ "компромисс" состоит в безоговорочном исполнении Западом ультиматумов Кремля.

В частности, он мечтает о том, что "никакой анти-России больше не должно быть в принципе", а "киевский нацистский режим должен быть аннигилирован и законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский".