Конор сказал, почему проиграл Порье на UFC 257

Знаменитый боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор (22-5) объяснил сенсационное поражение Дастину Порье (27-6) долгим перерывом между боями.

По словами 32-летнего уроженца Дублина, кроме того, одним из ключевых факторов в поражении стали удары по голени от американца.

"Моя нога была убита. Я не ощущал себя так хорошо, как мне бы хотелось. Я расстроен этим результатом, так как вложил много сил в подготовку. Мне бы хотелось лучше представить свою команду. Трудно принять этот результат. Но я вернусь. Пока же я хочу просто отдохнуть вместе со своими детьми", – заявил Конор после боя.

Напомним, что поединок на турнире UFC 257 прошел в Абу-Даби на Бойцовском острове и завершился нокаутом ирландца.

Позже этот результат прокомментировал извечный противник МакГрегора Хабиб Нурмагомедов. Дагестанец не смог сдержать эмоций.