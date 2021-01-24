Конор – Порье: опубликовано видео нокаута

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор (22-5) сенсационно проиграл американцу Дастину Порье (27-6) на вечере Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 257.

Поединок завершился в середине второго раунда. В первой пятиминутке ирландец полностью контролировал бой, но во второй нарвался на встречный удар соперника и оказался полностью дезориентированным.

Порье уловил момент и набросился на соперника. Американец обрушил на МакГрегора шквал ударов, в результате чего экс-чемпион оказался на канвасе и вынудил рефери остановить поединок. Вашему вниманию видео яркого момента.

Таким образом, Дастин Порье взял реванш у Конора МакГрегора за поражение осенью 2014 года. Для ирландца поражение стало первым, в котором он оказался в нокауте.

Как сообщал OBOZREVATEL, МакГрегор получит в пять раз больший гонорар, чем Порье за выступление на UFC 257.