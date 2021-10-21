Кличко наградил киевлян-призеров Паралимпийских игр в Токио

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии встретился с киевлянами-призерами XVI летних Паралимпийских Игр в г. Токио и наградил спортсменов и их тренеров. Трое спортсменов-киевлян, которые заняли с 1 по 5 места, и двое тренеров, получили денежное вознаграждение и именные часы от Киевского городского головы. А двое призеров (олимпийское золото и серебро) – также и отличие Киевского городского головы "Знак Почета".

"В прошлом месяце мы приветствовали здесь киевлян-олимпийцев с призовыми местами на Олимпиаде в Токио. А сегодня мне очень приятно пообщаться и поздравить вас с блестящими результатами на XVI летних Паралимпийских играх! Киевляне, вместе со всей Украиной, болели за вас и верили в ваш успех. Каждая паралимпийская награда – это свидетельство фантастической работоспособности, мужества и воли к победе. Каждый раз, когда сине-желтый флаг поднимался над аренами в Токио, мы чувствовали гордость за вас и за Украину", – сказал Кличко.

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Мэр Киева поблагодарил спортсменов за новую страницу истории паралимпийского движения, в которую навсегда вписаны их имена.

"Вы еще раз продемонстрировали, что несмотря на трудности и вызовы, киевляне всегда остаются среди лучших в мире. Вы приложили много усилий, пота и нервов для этих важных побед. Поэтому столичная власть не оставит вас без внимания. Каждый из спортсменов, которые заняли с 1 по 5 место, и их тренеры получат денежное вознаграждение от города. Еще раз спасибо всем спортсменам и тренерам за преданность спорту и силу воли! Желаю вам мира, здоровья и оптимизма, всегда блестящей формы и новых побед!" – добавил Виталий Кличко.

"Мы очень благодарны городу за то, что поддерживали нас, и мы смогли достичь таких высоких результатов. Спасибо, что пригласили сегодня сюда и отметили наши победы. Это очень важно для нас", – сказала паралимпийская чемпионка Оксана Зубковская.

Всего в составе украинской сборной было четверо киевлян-паралимпийцев. С 98 наградами, уоторые завоевала сборная команда Украины на XVI летних Паралимпийских играх, 2 награды – "золото" и "серебро" – добыли спортсмены-киевляне.

Город наградил 3 спортсменов: Оксану Зубковскою (золотая медаль, легкая атлетика среди спортсменов с нарушениями зрения), Екатерину Денисенко (серебряная медаль и четвертое место, плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата), Дмитрия Соловья (5 место, дзюдо среди спортсменов с нарушениями зрения).

Так, за "золото" спортсмены получили от города 700 тыс. грн, за "серебро" – 600 тыс. грн, за четвертое место – 400 тыс. грн, пятое – 300 тыс. грн.

Тренеры паралимпийцев получили от 150 до 350 тыс. грн денежного вознаграждения.

Всего городские власти Киева на материальную поддержку паралимпийцев и их тренеров выделила 2,5 млн грн.