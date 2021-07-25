Китайский тяжелоатлет выиграл "золото" Олимпиады самым необычным способом в мире. Видео

Китайский тяжелоатлет Ли Фабин выиграл "золото" Олимпиады-2020 на одной ноге. Этот способ фанатами со всего мира был признан самым необычным. Юзеры назвали это движение "прием фламинго".

Фабин стал лучшим в категории до 61 кг, использовав одну ногу, чтоб сохранить равновесие, в то время как держал над собой 166 кг – почти в три раза больше веса его тела.

Ли использовал этот прием, когда понял, что теряет баланс с поднятой штангой.

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В своем интервью Фабин предостерег всех от попыток повторить его манеру брать тяжелые веса.

"У меня очень сильный скелет и мускулы. Я знаю, что это движение нравится публике, но я не советую другим людям делать нечто подобное. Это может спровоцировать травму", – заявил Фабин в одном из интервью местной прессе.

28-летний парень настаивает, что он не хвастун, а у него просто такая техника.

Ли боролся за "золото" с индонезийцем Эко Юли Ираваном. В своей следующей попытке он взял в толчке 172 кг.

Эта успешная попытка Ли поставила Иравана в трудное положение: ему нужно было побить собственный рекорд, чтобы получить шанс выиграть золотую медаль. В итоге две неудачные попытки спортсмена из Индонезии сделали Ли Фабина олимпийским чемпионом с суммой 313 кг.

Благодаря этой награде, количество медалей у Китая за два дня возросло до 11. Из них 6 золотых.

Отметим, что две бронзовые медали есть и у Украины.

В первый день Олимпиады на пьедестал взошла дзюдоистка Дарья Белодед, а во второй день свою долгожданную медаль на дебютных Играх завоевал 37-летний шпажист Игорь Рейзлин.