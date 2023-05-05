'Карлсон – чистый намек на дрон': российский комментатор высмеял режима Путина и авторов доносов в РФ

Российский комментатор Кирилл Набутов едко высмеял режим диктатора Владимира Путина, который продолжает устраивать массовые репрессии. Спортивный журналист отреагировал на арест за якобы оправдание терроризма и идеологии террористов ИГИЛ режиссерки Евгении Беркович, которая осудила военную агрессии РФ в отношении Украины.

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На своем YouTube-канале Набутов в ироничной форме заявил о том, что карательные органы Российской Федерации не замечают многих угроз. В частности, он предложил запретить в стране-агрессорке книги Николая Гоголя, а также вычеркнуть из мультипликации Карлсона.

"Театр ужаса – это когда молодую женщину задержали за ее спектакль. Мне кажется, правоохранители и авторы доносов недорабатывают и не обращают внимания, сколько всего вокруг! Например, Гоголя полно! Он же родился в Украине, да к тому же еще и поляк! А сколько еще всего вокруг с Запада. Лично я предлагаю разобраться с Карлсоном! Во-первых, он прилетает с небо с пропеллером. Чистый намек на дроны атакующие. А, во-вторых, по одной из версии, Астрид Линдгрен списала его с Германа Геринга – главного гитлеровского маршала авиации. Что это, как не пропаганда гитлеровского нацизма?" – подчеркнул Набутов.

Ранее Набутов со словами "Китай имеет Россию" высмеял попытки кремлевской пропаганды переписать историю в школьных учебниках, в которых режим диктатора Владимира Путина запретил упоминать Киев и Киевскую Русь.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев заявил о "русском характере, которого никогда не будет у европейцев", и стал посмешищем в сети.

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