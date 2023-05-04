Экс-игрок сборной РФ заявил о 'русском характере, которого никогда не будет у европейцев', и стал посмешищем в сети

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев не связывает нынешние успехи санкт-петербургского "Зенита" с огромным количеством бразильских легионеров. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года выдал несуразное рассуждение о "русском характере", которого никогда не будет у других наций.

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Об этом Малафеев рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Экс-вратарь питерской команды, которую в России называют "Зенит" Рио-де-Жанейро, пафосно добавил, что россияне якобы всегда бьются до конца, тогда как европейцы и латиноамериканцы наоборот избегают борьбы.

"Сколько бы ни было в "Зените" иностранных футболистов, все успехи связаны с россиянами. Дело в том, что в конкуренции рождается стержень, основанный на русском характере. А это то, чего никогда не будет ни у европейцев, ни у латиноамериканцев, ни у кого другого. Да, человек и игрок может быть не самым классным, но характер у него такой, что ни с чем не сравнишь. Это намного сильнее, чем технологии. Россиянин, которого бьют, встает со словами: я тебе сейчас голову откушу. Многие же иностранцы у нас, к сожалению, связаны с имитацией", – заявил Малафеев.

Читатели портала Sports.ru едко высмеяли эти слова бывшего вратаря. Они ему напомнили о том, как "безхарактерные португальцы" забили семь голов в его ворота в матче отбора ЧМ-2006.

"Что-то русский характер не помощник российским игрокам в Европе в конкуренции с европейцами, латиноамериканцами, африканцами", "А потом выходят безхарактерные португальцы и кладут на стержень и русский характер в лице Малафеева 7 банок", "Стержень "Зенита" – это мешок с баблом", "Он про российское бабло? Это стержень? Тогда да, согласен полностью..." – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный вратарь московского "Спартака" Ринат Дасаев со словами "Европа – это наше" выступил против выхода России из Европейского футбольного союза (УЕФА) и перехода страны в Азию.

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