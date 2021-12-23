Каратист Горуна подрался с депутатом на сессии во Львове. Видео

Скандальный инцидент произошел в четверг, 23 декабря, на заседании депутатов Львовского районного совета. Прямо в зале среди коллег подрались знаменитый каратист, призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна и депутат Богдан Федун.

Горуна является депутатом от партии "Самопомощь", его оппонент – из "Свободы" и представляет главу комиссии по культуре. Видео снял один из присутствующих в зале. В конце концов драчунов растащили.

Как позже объяснил Горуна, оппонент обозвал его ватой. Слова 32-летнего спортсмена приводит zaxid.net.

"Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, то высказал претензии при личной встрече, а не на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк".

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Он начал меня оскорблять и бросаться на меня. Попробовал головой ударить, потом коленом, рукой замахнулся. Я просто повалил его на землю", – объяснил произошедшее Станислав.

27-летний Федун сказал, что Горуна начал провоцировать его глупыми вопросами, а также, что у его соратников были претензии к спортсмену по поводу поездок в Россию.

"Стас проводил семинары с клубом "Союз". Его глава полностью поддерживает российские власти и приветствует Путина. Ветераны имели к нему [Горуне] много вопросов относительно поездок в Россию.

Он долго не ходил на сессии: вероятно, танцы ему гораздо важнее работы, которую доверила ему громада. Его не было на четырех последних сессиях", – высказался "свободовец".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский призер Олимпиады Горуна ответил о поездке в Россию: "Я не с боевиками общался".

Ранее Горуна заявил, что Усика и Ломаченко используют спецслужбы России.