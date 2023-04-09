''Как вообще это возможно?'' Марина Бех-Романчук поразила трюком на тренировке. Видео

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фрагмент своей тренировки, сотворив фурор в интернете. У себя в Instagram 27-летняя уроженка Хмельнитчины выложила небольшое видео, на котором прыгает на специальный пьедестал.

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То, насколько просто далось спортсменке такой сложный прыжок, вызвало бурное обсуждение в комментариях. Подписчики не понимают, как такое возможно, описывая то, что видят словами "Увау!" и огненными смайлами.

Также пользователи делают предположение о высоте препятствия. Юзеры не смогли сойтись в едином мнении, высказывая варианты от 120 до 150 см.

Отметим, что ранее Марина решила показать свою женственную и сексуальную сторону, представ перед камерой в горячем наряде, который подчеркивает ее прекрасное телосложение.

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