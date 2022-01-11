Как изменилась самая красивая гимнастка СССР: королеве ковра и бывшей жене Блохина Ирине Дерюгиной – 64

11 января день рождение празднует легенда художественной гимнастики, единственная в СССР двукратная абсолютная чемпионка мира, Ирина Дерюгина. К сожалению, "художниц" пустили на Олимпиаду только в 1984-м, когда киевлянка уже завершила карьеру. Но и без олимпийских наград самая красивая гимнастка Союза оставила свой яркий след в истории спорта.

В день 64-летия главного тренера сборной Украины OBOZREVATEL решил показать, как менялась Ирина Дерюгина.

Лидер советской и мировой художественной гимнастики 70-х годов считалась одной из самых красивых спортсменок Союза. Эффектная брюнетка в 19 лет стала абсолютной чемпионкой мира, повторив это достижение два года спустя, чего больше не удавалось ни одной представительницы СССР.

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И надо сказать, что Ирина из тех, кто был буквально обречен найти себя в спорте. Ведь девочка родилась в семье олимпийского чемпиона по современному пятиборью Ивана Дерюгина и тренера по художественной гимнастике Альбины Дерюгиной. Хотя первые шаги она решила делать в танцах и в возрасте 10 лет поступила в Киевское хореографическое училище.

Но именно занятия в хореографическом училище и помогли Дерюгиной-младшей в будущем выработать свой собственный, неповторимый стиль на ковре. В 14 лет Ирина решила завязать с хореографией и перебраться в гимнастику, которая набирала популярность в СССР. Естественно, будущая чемпионка пришла к маме, Альбине Николаевне.

Семейный тандем оказался очень успешным. Хотя все медальные постановки рождались в жарких спорах матери и дочери, ведь обе по натуре были лидерами. Но в сложные минуты миротворцем выступал отец Ирины. Говорят, что Иван Константинович всегда находил правильные слова и для жены, и для дочери.

В свое время Дерюгина-младшая пообещала отцу, что завоюет еще больше медалей, чем он. И целенаправленно шла к своей цели. Киевлянке уже в 14 лет удалось пробиться в сборную СССР, несмотря на сумасшедшую конкуренцию.

В течение пяти лет – с 1975-го по 1979-й – украинка лишь однажды позволила сопернице обыграть себя и на внутренних турнирах СССР, и на международных. У Ирины была грациозность и пластичность, которой так не хватало атлетичным оппоненткам. Это было невероятное доминирование.

И чем больше медалей было в активе Дерюгиной, тем увеличивалась "гора" разбитых мужских сердец. Хотя сама Ирина признавалась, что никогда не считала себя красивой.

А завоевать красавицу удалось обладателю "Золотого мяча", легенде киевского "Динамо" Олегу Блохину. Ключевую роль тут сыграли Альбина Николаевна и тяжелая травма. Ирина как раз восстанавливалась после разрыва крестообразных связок, и ее мама настояла, чтобы она посоветовалась с Блохиным, который недавно вылечил подобную травму.

После того судьбоносного звонка звезды Советского Союза начали встречаться, а вскоре Олег сделал Ирине предложение. В 1980 году Дерюгина вышла замуж за нападающего сборной СССР, а в 1982-м завершила карьеру.

Вскоре у пары родилась дочь Ирина, но после 19 лет брака спортсмены развелись. Их чувства не выдержали испытание расстоянием. Ведь после развала Союза Дерюгина осталась работать с мамой в Украине, а Блохин готовил футболистов в Греции. "Я не смог быть рядом с настолько сильной личностью. Мне трудно было с Иркой", – как-то признался Блохин.

А бывшая чемпионка нашла себя на тренерском поприще. Среди учениц Ирины Ивановны – победители и призеры Олимпиад и чемпионки мира Екатерина Серебрянская, Елена Витриченко, Анна Бессонова, Тамара Ерофеева, Наталья Годунко и Анна Ризатдинова.

Также недавно Дерюгина призналась, что после развода с Блохиным 10 лет прожила в браке с другим мужчиной, но не хочет об этом вспоминать.

Сейчас Ирина Дерюгина является первым вице-президентом Украинской федерации гимнастики, курируя художественную, и главным тренером сборной Украины, где ей помогает дочь. А также души не чает в своих внучках.

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