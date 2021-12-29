Эффектные спортсменки СССР, покорившие диктаторов и политиков: к гимнастке в Киев прилетал Кастро, а Брежнев лез целоваться

Даже суровые диктаторы и могущественные члены правящих семей были бессильны перед чарами советских спортсменок, которые покоряли не только своим мастерством, но и невероятной красотой, силой воли и грациозностью.

OBOZREVATEL собрал прекрасных звезд спорта СССР, которых боготворили Сталин, Кастро и маршал Советского Союза.

1. Маргарита НИКОЛАЕВА (спортивная гимнастика)

Начиная с 50-х, слава советских гимнасток летела по всему миру, сражая наповал даже самых суровых мужчин. А украинка Маргарита Николаева покорила самого Фиделя Кастро. В 1960 году она стала двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике и в 1961 году вместе с командой отправилась в турне по Америке.

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После командной встречи с США советские спортсменки уже собирались возвращаться домой, но самолет неожиданно развернули в сторону Кубы. Оказалось, что с главой СССР Никитой Хрущевым связался сам Фидель Кастро с просьбой устроить гастроли гимнасток на Острове Свободы.

На Кубе чемпионки пробыли две недели и пользовались личным самолетом Кастро, чтобы перемещаться по острову. Но больше всех команданте нравилась Николаева, которая, бесспорно, была привлекательной девушкой. Лишь Маргарите он подарил собственный бюст, диплом и фотографии с автографами.

"Кастро даже пригласил ее на конкурс красоты "Мисс Куба", но принять в нем участие было невозможно", – позже признался муж спортсменки Юрий Николаев. А вот Маргарита про отношения с кубинским вождем благоразумно не распространялась.

2. Полина АСТАХОВА (спортивная гимнастика)

Вообще Фидель Кастро питал большую слабость к советским гимнасткам. Или даже – к украинским. Без стеснения команданте признавался в любви киевлянке Полине Астаховой, которая привозила "золото" с трех Олимпиад – с 1956-го по 1964 год. Во время турне по Кубе Кастро задаривал Полину и остальных сумками из крокодиловой кожи.

Кастро даже приезжал в Москву, чтобы повидать самую изящную гимнастку того времени, которую называли "русской березкой" и "Мадонной". Когда Фидель узнал, что Полина в Киеве, то без раздумий махнул туда. Яркая красота гимнастки сводила с ума мужчин.

Как-то на правительственном приеме на туфельку гимнастки капнул крем от пирожного. Так один из руководителей Украины наклонился и вытер крем с ее обуви рукавом пиджака. А глава СССР Брежнев, когда видел спортсменку, пытался поцеловать. Как-то городу Киеву вручался какой-то орден, и на торжество приехал Брежнев. А Астаховой поручили произнести перед ним речь.

Как вспоминала красавица, Брежнев вышел к ним, хорошо "приняв на грудь": "Я начала: "Дорогой Леонид Ильич!" А Брежнев смотрел на меня и вдруг перебил: "Да я ж тебя знаю! Ты – гимнастка, русская березка. Ты что, речь собралась говорить? Да брось ты! Давай-ка я тебя лучше поцелую…" Я обомлела — вокруг спортивное начальство, а Брежнев лезет ко мне целоваться…"

При этом личная жизнь Астаховой не особо сложилась, а единственный брак распался. Как говорила спортсменка, личная жизнь не состоялась из-за того, что все некогда было. Для нее была только гимнастика. Что такое дом, она узнала только на пенсии. И души не чаяла в своем внуке – Сереже.

3. Капитолина ВАСИЛЬЕВА (плавание)

Что качается легендарной советской пловчихи Капитолины Васильевой, то она не просто была фавориткой главы государства. Высокая и статная брюнетка была эталоном советской красоты 40-х и 50-х и покорила самого сына Иосифа Сталина. Спортсменка стала его третьей женой. И единственная из всех жен и подруг Василия нравилась самому Сталину-старшему.

Васильева была 19-кратной чемпионкой Союза и более 20 раз обновляла национальные рекорды в плавании кролем. Причем царствовала на дистанциях от 100 до 1500 метров. А после завершения карьеры стала успешным тренером. И именно Василий Сталин заставил Васильеву покончить со спортом.

Сын Сталина любил Капитолину и баловал ее дочь от предыдущих отношений, даже инициировал строительство крытого 50-метрового плавательного бассейна ЦСКА, где где Васильева могла работать тренером и тренировалась сама. Но он потребовал, чтобы она оставила спорт, поскольку успешность жены его тяготила. Васильева в гневе кинула ему в лицо свои медали, а спустя четыре года бросила Василия, который много пил.

4. Наталья КУЧИНСКАЯ (спортивная гимнастика)

Прекрасная гимнастка Наталья Кучинская стала героиней Олимпиады 1968 года в Мехико и была названа "невестой" мексиканской столицы. В первый день она не справилась с давлением, которое оказывалось на советских спортсменов после введения войск СССР и его союзников в Чехословакию. Наталья упала с брусьев и почти лишилась шансов на медаль в многоборье.

Но в тот злополучный вечер к Кучинской пришли представители оргкомитета Игр и огорошили ее новостью, что Наталья была избрана "невестой Мехико", обойдя сотник других участниц турнира. Но тут же напугали, что по древним преданиям, самую красивую девушку выбирают, чтобы принести в жертву богам.

"А меня за что в жертву? Я вообще из СССР", – воскликнула Кучинская. Но потом поняла, что эта была шутка. На следующее утро ее фото появилось во всех газетах. Это вдохновило гимнастку, которая сделала невозможное и после ужасной ошибки взяла "бронзу" в многоборье, а затем выиграла "золото" на бревне и в команде и влюбила в себя всех мужчин Мексики.

Наталья свела с ума сына президента Мексики, который сделал ей предложение прямо на олимпийской балу. Он обещал ей шикарную жизнь, но шокированная чемпионка вежливо отказалась. После завершения карьеры тренировала гимнасток в Киеве, но после похищения в 1989-м в Ялте она с бывшим мужем, который и заплатил за нее выкуп, перебралась в США и открыла гимнастический зал.

5. Ирина РОДНИНА (фигурное катание)

Трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной в свое время восхищались во всем мире. И говорят, что за ее успехами на льду пристально следил генсек Леонид Брежнев. Хотя сама Роднина не подтверждала, что политик был ее поклонником. Но часто вспоминала историю выступления перед Брежневым на "Медео".

Генсек приехал в Казахстан осмотреть дамбу, на которую обрушился поток сели, и заодно знаменитый каток "Медео". И Роднину с ее партнером и мужем Зайцевым, которые приехали туда на сбор, попросили перед ним выступить.

Хотя на тот момент у беговой дорожки был заморожен только один вираж, где фигуристам и пришлось крутиться после долгих часов ожидания на голодный желудок. Уставший Брежнев тем временем потягивал коньяк из-под стола.

Обожал Роднину и министр обороны СССР маршал Андрей Гречко. Всегда дарил шикарные подарки, что признает и сама фигуристка. И всегда это были тонко подобранные презенты. Например, военный узнал, что Роднина собирает кофейные чашечки с ручной росписью и преподнес ей уникальный кофейный сервиз.

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