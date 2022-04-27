Известный латвийский спортсмен по фамилии Путинс пошел на кардинальный шаг, из-за нападения России на Украину

Известный в прошлом латвийский саночник Кристенс Путинс, выступавших в заездах-двойках, сменил фамилию на Роде из-за совпадения с фамилией президента России Владимира Путина. По словам спортсмена, он не хочет, чтобы он и его дети ассоциировались с военным преступником.

"Россия вторглась в Украину, это большое преступление. Недопустимо, чтобы война происходила в сегодняшней Европе", — сказал Роде, который последний раз выступал на крупных соревнованиях в 2020 году.

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Фамилия, которое является латвийским аналогом российского Путин и ранее доставляло неудобства Кристенсу.

"Когда я начал выступать на таком уровне, что про меня стали писать в СМИ, они и подумать не могли, что у меня может быть такое имя. Журналисты меня называли и Путнис, и Путнс, и так далее. А украинцы уже тогда поглядывали на меня с подозрением", – цитирует Роде Delfi.

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