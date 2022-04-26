Глава МИД Латвии потроллил Лукашенко после его слов, что европейцы просятся в Беларусь, чтобы 'купить гречки и соли'

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс потроллил самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Причиной стали высказывания последнего о европейцах и просьба "жить дружно" с соседями.

В частности, на Пасху тот заявил, что латвийцы, литовцы, поляки и украинцы якобы стоят вдоль беларусской границы и просят пустить их, чтобы "купить гречки и соли". Реакцию на эти басни латвийский политик оставил в Twitter.

"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь… за гречкой и солью стоят", – кратко написал Ринкевичс.

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В комментариях к его твиту пользователи сети отметили, что слова Лукашенко на самом деле касаются его республики, которая столкнулась с санкциями, введенными Западом за содействие стране-агрессору РФ в войне против Украины. Они добавили, что простые белорусы страдают из-за действий непризнанного президента.

"Вряд ли он куда-то дел черных братьев, которым раздали топоры на польской границе. Они там садят картошку?", "Плешивый что-то совсем попутал", "Ну, смешно", "Лукашенко просто не знает, что у латвийцев шкафчики, полные гречки, еще с первой волны ковида остались", "Мне кажется, надо принять меры и отнести мешки с гречкой к своим границам, чтобы они увидели, что у нас всего хватает и не нужно ничего от них", "Как сказано в одном русском фильме: если человек идиот, то это надолго. Жаль беларусский народ", "Я тоже могу показать, где Лукашенко и Путин выстраиваются у ворот ада", "Не могу представить, насколько стыдно беларусам. Какой позор на весь мир", "Сейчас я вам покажу, где была дорога из Гомеля на черниговские рынки, за едой и шмотками", – пошутили подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля четыре страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Польша заявили, что в течение 48-72 часов могут полностью закрыть границы с Беларусью и РФ. С соответствующей просьбой к партнерам официально обращалась Украина.