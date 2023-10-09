ISU отказался возвращать Россию

Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских и беларуских спортсменов от своих соревнований. В организации вновь подчеркнули, что участие в турнирах спортсменов из этих стран невозможно во время войны в Украине.

Об этом говорится на официальном сайте ISU. В союзе выразили солидарность с нашей страной и назвали преступным вторжение России, которая продолжает убивать мирных граждан Украины и ее защитников.

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"ISU вновь заявляет о своих сочувствии и солидарности со всеми, кто пострадал от войны в Украине. ISU самым решительным образом осуждает вторжение России в Украину. Совет ISU обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 года для международных федераций по участию спортсмены с российским или беларуским паспортом на международных соревнованиях. ISU продолжит следить за ситуацией в Украине. Тем временем решение об отстранении российских и беларуских спортсменов остается в силе", – отметили в ISU.

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев пришел в ярость из-за решения ISU, назвав его "откровенным беспределом".

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин размечтался о победе России в войне против Украины.

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