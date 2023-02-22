Хотел разминировать Донбасс: ракета РФ убила тренера по пауэрлифтингу и специалиста Швейцарского фонда

Жертвой российских оккупантов в Мариуполе стал 40-летний тренер и кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Артур Коновка. Атлет и специалист по разминированию погиб 14 марта 2022 года в результате очередного жестокого обстрела РФ жилых домов азовского города.

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Артур закончил Индустриальный техникум, получив квалификацию техника-технолога. Работал в ведомственной военизированной охране Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. После чего вступил в Одесскую национальную морскую академию.

С 2007 по 2020 год работал старшим оперуполномоченным управления противодействия наркопреступности в Мариуполе.

"Имею активную жизненную позицию, добросовестно отношусь и выполняю поставленные задачи, стремлюсь к справедливости. Постоянно учусь и совершенствую свои навыки. Внимательный, ответственный и пунктуальный. Могу быстро переключаться с одной задачи на другую или, наоборот, выполнять монотонную работу, не теряя бдительности и концентрации. Коммуникабельный, способный к анализу, критическому мышлению, быстрому реагированию и разрешению сложившейся ситуации", – описывал свои сильные стороны Артур.

С 16 лет Коновка занимался спортом, был мастером спорта по пауэрлифтингу, поэтому после ухода из органов стал тренером в мариупольском спортивном клубе "Стимул".

О работе с Артуром рассказал президент Федерация морской гребли Украины Дмитрий Степнов.

"Артур был тренером нашего клуба. Вместе с ним мы тренировались, придумывали какие-то зарубы. Например, давай, кто больше присядет или что-нибудь поднимет. Он занимался пауэрлифтингом. И принимал наши вызовы, а мы – его. Это всегда было очень интересно. И у нас всегда было много спортивных тем для обсуждения. Конечно, память собрала только добрые моменты", – заметил Степнов.

По словам Дмитрия, после начала полномасштабного вторжения России Артур оставался в Мариуполе. Также Коновка успевал не только тренировать. С 2021 года он был специалистом по разминированию в Швейцарском фонде FSD.

У спортсмена было много планов. Но 14 марта 2022 года в 14:40 во время очередного обстрела российскими ракетами домов в Мариуполе Артур погиб от полученных травм.

"Артур останется в нашей памяти как верный товарищ, ответственный сотрудник, мариуполец, желавший посвятить свою жизнь очищению региона от взрывоопасных предметов", – отреагировали на гибель коллеги в фонде FSD.

Дома у Артура Коновки остались жена и маленький сын.

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