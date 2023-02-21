''Кошмар для родителей'': 21-летний боец ''Кракена'' и обладатель Кубка мира погиб в боях за Соледар

Сдерживая российских оккупантов в районе Соледара погиб боец спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Баев. Украинскому защитнику и обладателю Кубка мира по казацкому поединку был всего 21 год. Он должен был писать дипломную работу, а вместо этого взял в руки оружие, чтобы защитить Украину и родной Харьков.

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Свой путь в спорте харьковчанин начал в 10 лет, когда остановил свой выбор на дзюдо в спортивном клубе "Слобожанец". С 2011-го по 2015 год Баев занимался этим видом единоборств. А получив необходимую борцовскую базу, обратил внимание и на другие виды.

Кирилл был многократным чемпионом Харьковской области по казацкому поединку, затем выиграл первенство Украины, что открыло ему дорогу на международные старты. Харьковчанин стал призером чемпионата мира и обладателем кубка мира по казацкому поединку, а также кандидатом в мастера спорта.

Также Баев успешно занимался хортингом – украинским боевым искусством, названным в честь острова Хортица, где располагалась сечь. Кирилл был призером чемпионата Украины по хортингу. Провел более 40 любительских боев, защищая цвета харьковского спортивного клуба "Воин". С 2015-го по 2018 год Баев также пробовал свои силы в ММА.

После школы Кирилл поступил в Харьковский Национальный педагогический университет им. Г.С.Сковороды на факультет физического воспитания и спорта. В этом году должен был писать бакалаврскую дипломную работу. Но после полномасштабного вторжения и попытки оккупации родного города вступил в подразделение "Кракен", которое сначала наводило страх на оккупантов на северо-востоке страны.

А нынешней зимой Баев с позывным "Баян" с побратимами сдерживал атаки врага в Донецкой области. 21-летний герой погиб 14 января 2023 во время штурма вблизи города Соледар в Бахмутском районе.

"Кирилл останется в нашей памяти как человек искренний и открытый, с несокрушимым характером, силой воли, мужеством, неистощимой энергией и активной гражданской позицией", – отреагировали на смерть своего студента в университете.

В матче памяти, который состоялся 19 февраля в рамках регулярного чемпионата Украины по хоккею между киевским "Соколом" и ХК "Кременчуг", 73-й номер кременчуцкого клуба 19-летний Максим Максименко вышел на лед с позывным бойца "Кракена" на спине.

Благодаря постам в социальных сетях про историю Кирилла узнали за пределами Украины. В первую очередь иностранцев поражает молодость спортсмена, у которого впереди была еще вся жизнь.

"21 год! Еще почти мальчик... Мои соболезнования его семье. Потерять ребенка – это кошмар для каждого родителя. И все из-за этого кремлевского монстра", – отреагировала Ева Дуспивова из Чехии.

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