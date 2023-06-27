Харлан стала чемпионкой Европейских игр-2023

Знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала обладательницей золотой медали Европейских игр, которые в эти дни проходят в польском Кракове. В решающем матче турнира в одиночной сабле 32-летняя уроженка Николаева разгромила 19-летнюю Илинцу Пантис из Румынии (15:3).

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На пути к финалу Харлан по очереди одолела двух представительниц Италии. В 1/4 финала Розеллу Грегорио (15:13), а в 1/2 финала Элоизу Пасао (15:12).

На момент публикации новости у Украины уже 33 медали - 17 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. Наша команда в неофициальном медальном зачете идет на 3-м месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские красавицы продолжают покорять Европейские игры. Не так давно "золото" турнира в Польше завоевала Марина Бех-Романчук, считающаяся одной из самых красивых легкоатлеток страны.

Днем позже титул чемпионки выборола и еще одна спортсменка-модель. Ярослава Магучих триумфовала в секторе для прыжков в высоту.

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