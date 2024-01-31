Громкий скандал в России. 62-летний тренер сборной РФ домогался 19-летнюю чемпионку

Победительница Международного фестиваля университетского спорта 2023 года по прыжкам в воду и призерка чемпионата России Мария Бруенок обвинила своего тренера Павела Муякина в сексуальных домогательствах. По словам 19-летней девушки 62-летний Муякин отправлял ей сообщения непристойного содержания и предпринял попытку физического воздействия.

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"В какой-то момент Павел Борисович попросил зайти меня к нему в номер. Я должна была забрать "Нимесил" у него, так как у меня не осталось. Он сказал, мол, заходи, обсудим тренировочный процесс. Захожу к нему в номер, он передал мне "Нимесил", сказал буквально пару слов о тренировочном процессе и дальше начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. А дальше он меня поцеловал в губы", – цитирует Бруенок Metaratings.

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин подтвердил РИА Новости отстранение тренера и рассказал о создании комиссии по расследованию данного инцидента.

Сам Муякин опроверг свою причастность к преступлению.

"Я не могу это комментировать, потому что не все так однозначно там. Была ли попытка физического воздействия? Нет, это неправда", - заявил тренер.

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