Григорий Козловский: сразу двое футболистов ФК 'Рух' могут получить престижную награду

Golden Boy Football Benchmark обновил рейтинг лучших молодых талантов. В рейтинг попали сразу двое игроков ФК "Рух". Богдан Слюбик, занимает в этом рейтинге 67-е место, а Евгений Пастух - 82-е место. Оба игрока "желто-черных" являются единственными украинцами среди 100 номинантов на престижную награду.

Рейтинг базируется на результатах игроков в период с 3 октября 2023 года до 28 апреля 2024 года.

В текущем сезоне Богдан Слюбик сыграл в 27 поединках (2424 минуты), в которых отметился 4 голами. Евгений Пастух сыграл в 25 матчах (1764 минуты), забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Григорий Козловский поздравил игроков с престижной номинацией и пожелал новых побед: "Сегодня еще один "руховец" присоединился к сотне лучших футболистов. Очень горжусь нашими ребятами, которые показывают такие мощные результаты. Желаю не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед, к новым победам!".

Лидером в рейтинге является вингер "Барселоны" Ламин Ямал, за ним расположились центральные полузащитники Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) и Жоау Невеш ("Бенфика").

Ранее CIES Football Observatory рассчитывал количество минут, которые провели на поле игроки в возрасте до 21-го года в 61-й лиге мира, в том числе в топ-31 лиге Европы.

Рейтинг возглавил львовский ФК "Рух", основателем которого является Григорий Петрович Козловский , с показателем 52,4%. Второе место заняла словацкая "Жилина" - 44,5, а третьим стал австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга - 42,7.

Напомним также, что ФК "Рух" стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards.

Академия "Руха" получила европейскую известность после того, как ее воспитанники успешно выступили в Юношеской лиге УЕФА 2022/23. Воспитанники клуба успешно проявляют себя во взрослом футболе. Премия UEFA Grassroots Awards присуждается тем футбольным клубам, которые достигли особых успехов в работе с молодежью и сформировали успешные проекты развития.

Григорий Козловский выразил уверенность, что питомцы футбольной академии "Рух" станут гордостью Украины.