Григорий Козловский: 'Рух' попал в ТОП-10 самых стабильных клубов мира по версии CIES Football Observatory

ФК "Рух" занял 8 место в ТОП-10 рейтинга CIES Football Observatory по индексу непрерывности, учитывающему стабильность команды, ее возрастную структуру и контрактную политику. В рейтинге находится 800 клубов из 59 лиг мира.

Целью рейтинга является выявление команд, которые являются самыми стабильными и подготовлены к поддержке высокого уровня выступлений в следующих сезонах. Данные измерялись количеством игроков в лиге за последние три года, возрастной структурой - процентом минут в текущем сезоне футболистов от 31 года (за исключением вратарей), а также процентом минут футболистов чьи контракты заканчиваются не позднее 31 декабря 2025 года.

ФК "Рух" основателем которого является львовский меценат и спортивный функционер Григорий Петрович Козловский оказался в рейтинге рядом с такими клубами как "Арсенал", "Астон Вилла", "Боруссия" (Менхенгладбах), "Манчестер Сити", "Нью-Йорк Сити" , "Брентфорд", "Унион", "Байер" и "Реал Сосьедад".

Григорий Козловский поздравил желто-черную семью с этим замечательным достижением.

"Поздравляю всю "желто-черную" семью с этим замечательным достижением. Это признание является свидетельством упорного труда и самоотверженности всего коллектива, который продемонстрировал стойкость, командный дух и стремление к победе. Горжусь тем, как развивается наш клуб. Мы выбрали свой путь, которым уверенно шагаем вперед и действуем согласно нашей стратегии развития! Верю, что ФК "Рух" и футбольная Академия "Руха" - это о светлом футбольном будущем!", - отметил Григорий Козловский.

Ранее CIES Football Observatory рассчитывал количество минут, которые провели на поле игроки в возрасте до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы.

Рейтинг возглавил львовский ФК "Рух" с показателем 52,4%. Второе место заняла словацкая "Жилина" - 44,5, а третьим стал австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга - 42,7.

"На практике доказываем, что системный подход - основа успеха. "Рух" попал в ТОП-10 рейтинга CIES Football Observatory по индексу непрерывности на основе стабильных выступлений команды, ее возрастной структуры и контрактной политики. Эксперты высоко оценивают шансы "желто-черных" на текущие и будущие успехи команды", - добавил основатель ФК "Рух" Григорий Козловский.

Григорий Петрович Козловский отметил, что футбольный клуб и Академия "Руха" и вся "желто-черная" семья и в дальнейшем будет делать все, чтобы развивать футбол, воспитывать талантливых футболистов и достигать новых высот.

Как сообщалось, накануне сайт "Обозреватель" составил рейтинг ТОП-10 западноукраинских бизнесменов, которые активно развивают спорт. В него кроме Григория Козловского вошли такие известные бизнесмены и меценаты Александр Свищев и Роман Федишин.

Александр Юрьевич Свищев является президентом Федерации водного поло Украины,а также возглавляет ватерпольный клуб "Динамо" Львов". При его президентстве клуб достиг значительных результатов: через несколько лет становится семикратным чемпионом Украины, восьмикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины. ВК "Динамо" Львов" сегодня – абсолютный лидер Суперлиги по водному поло сезона 2023/2024.

Григорий Петрович Козловский – основатель и почетный президент ФК"Рух", известный львовский бизнесмен и меценат. В 2009 году взял под свою опеку взрослую и юношескую команду футбольного клуба "Рух" в городе Винники. Благодаря поддержке Григория Козловского, происходит развитие футбола не только на Западе, а по всей Украине. Бизнесмен и меценат создал уникальный проект - Академию футбола ФК "Рух" - первую в своем роде, не имеющую аналогов в Украине.