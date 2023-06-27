Григорий Козловский поздравил юниоров 'Руху' с победой в Кубке ДЮФЛ Украины: 'проявили настоящий чемпионский дух'

Воспитанники Академии "Рух" в финальном поединке одолели ровесников донецкого "Шахтера" и стали обладателями Кубка ДЮФЛ Украины.

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Григорий Козловский, основатель футбольного клуба "Рух", поделился своими впечатлениями после победы юниоров в чемпионате Украины. Он похвалил молодых спортсменов за характер и настоящий чемпионский дух.

"Хочу прежде всего поблагодарить наших ребят за характер и настоящий чемпионский дух! Наши 17-летние воспитанники Академии одержали победу над ровесниками из донецкого "Шахтера".

Матч показался просто безумным. Уступая после первого тайма со счетом 0:2, "руховцы" сумели перевернуть игру и сравняли счет! Дубль оформил Штокал! А в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась именно нашим юношам!", - отметил Григорий Козловский.

Игра проходила напряженно, с неожиданными поворотами.

"Руховцы" неплохо начали игру, создали несколько опасных моментов. Однако матч перешел в противостояние на встречных курсах. В одной из атак мяч попал в "горняка" Науменко, который из пределов штрафной пробил в дальнем от вратаря Бакуса угол - 1:0.

Впоследствии полузащитника "Шахтера" Шелекета навесил в штрафную зону львовян, и Безклейный головой переправил мяч в сетку ворот – 2:0.

Однако даже такое течение событий не сломал "руховцев", которые продемонстрировали настоящий львовский характер, полностью преломив игру после перерыва. С первых минут второго тайма "желто-черные" пошли вперед, и такая настойчивость принесла плоды. Квас отдал передачу по правому краю, а Штокал умело распорядился мячом в пределах штрафной – 2:1.

А дальше "руховцы" проявили несокрушимую волю к победе: снова Тарас Штокал, впоследствии признанный лучшим игроком поединка, сравнял счет бильярдным ударом в угол ворот - 2:2.

В итоге дело дошло до послематчевых пенальти, где подопечные Владимира Безубьяка держались твердо и не промахнулись ни разу. Это и принесло победу львовянам.

Таким образом, "желто-черные" в очередной раз доказали, что являются законодателями мод на всех уровнях юношеского футбола Украины.

"Горжусь! Впереди у многих игроков, которые сегодня стали победителями, новый вызов – защищать цвета чемпионской команды "Рух U-19!" – отметил Григорий Петрович Козловский.