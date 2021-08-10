Французский бегун отметился подлым поступком, оставив соперников без воды на ОИ-2020. Видео

Французский спортсмен Морхад Амдуни попал в скандал после своих позорных действий во время марафонского забега на Олимпиаде в Токио. Пробегая мимо стола с водой, которая предназначалась для участников соревнования, он опрокинул все бутылки кроме последней и забрал ее себе.

Знаменитый британский журналист Пирс Морган опубликовал соответствующее видео на своей странице в Twitter. "Срочные новости! Золотая медаль в номинации "Главный придурок Олимпиады в Токио" вручается французскому бегуну Морхаду Амдуни, который специально сбил со стола бутылки соперников… Невероятно", – написал он.

Видео дня

Несмотря на эту подлость, француз закончил забег только на 17-й позиции, отстав на шесть минут от победителя марафона Элиуда Кипчоге.

В попытке оправдаться Амдуни заявил, что все бутылки пропитаны водой, что делает их скользкими.

"На ролике видно, что я пытаюсь взять ту, что расположена в самом начале ряда, но она выскальзывает после первого прикосновения", – цитирует слова бегуна издание Eurosport.

Марафон проходил при 27-градусной жаре и высокой влажности, что привело к тому, что 30 спортсменов были вынуждены сойти с дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, иранский каратист Саджад Ганджзаде оказался в нокауте в финале Олимпийских игр, но все равно выиграл "золото".