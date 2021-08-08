Иранский каратист упал в тяжелый нокаут и выиграл "золото" Олимпиады-2020. Видео

Иранский каратист Саджад Ганджзаде добыл неожиданную победу на олимпийском турнире в дисциплине кумитэ в весовой категории до 75 кг в поединке против саудита Тарека Хамеди. Хамеди вел 4:1, но был дисквалифицирован за запрещенный удар.

Инцидент случился под конец первой минуты боя.

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Представитель Саудовской Аравии пытался ногой попасть сопернику в голову, но удар прилетел Ганджзаде в область шеи.

Это моментально вырубило иранца. Для того, чтобы привести его в чувства понадобилась медицинская бригада.

Когда спустя некоторое время Саджад все таки пришел в себя, он узнал, что стал чемпионом Олимпиады-2020.

Во время награждения между бойцами не было никакого конфликта. Ганджзаде даже поднял руку соперника, демонстрируя что он был лучше.

На пресс-конференции иранец признался, что он очень рад "золоту", но ему грустно, что оно досталось именно таким образом. Также он добавил, что доволен тем, как вел бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский каратист Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Наш соотечественник стал третьим в категории до 75 килограмм, проиграв полуфинал итальянцу Луиджи Бузе – 0:3.