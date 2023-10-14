Флаг-футбол и лакросс. МОК включил 5 новых видов спорта в программу Олимпиады

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) включил флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол в программу летней Олимпиады-2028. Игры пройдут с 14 июля по 30 августа в Лос-Анджелесе

Как заявил глава МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации в Мумбаи, эти пять видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру "культовые американские виды спорта".

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"Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты", – добавил Бах.

Для справки: лакросс (от фр. la crosse — клюшка) — контактная спортивная игра между двумя командами с использованием небольшого резинового мяча и клюшки с длинной рукояткой, называющейся стик. Игру изобрели американские индейцы, использовавшие её для подготовки воинов и мирного разрешения конфликтов между племенами.

Флаг-футбол – безконтактная версия американского футбола. Основное отличие – запрещенные жесткие контакты, спортсмены играют без защитной экипировки. Вместо шлемов и каркасов на поясе игрока прикреплены два флажка. Чтобы остановить игрока с мячом вместо захвата (жесткий контакт) как в американском футболе, тут достаточно сорвать с него флажок.

Как сообщал OBOZ.UA, в программе летней Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, также есть пять новых видом спорта. Их добавили, чтобы усилить интерес молодежи к Олимпийским играм.

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