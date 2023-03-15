Фигурист Даниил Семко был госпитализирован в Москве после ножевого ранения. Как сообщает "Чемпионат", 22-летний уроженец Одессы, представляющий сборную Венгрии попал в Боткинскую больницу столицы России с колотым ранением правого бедра.

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Семко в свободное от тренировок время подрабатывал в Петровском парке на детском катке. Возвращаясь с работы спортсмен и получил удар острым предметом.

Изначально фигурист заявил врачам, что в толпе с неизвестным мужчиной, а затем почувствовал боль в ноге и увидел кровь. Врачи вызвали полицию, но правоохранителям Даниил рассказал совсем другую версию. По его словам он просто сильно поцарапался, зацепившись за сумку с чем-то острым.

Семко провел в госпитале недолго, и уже готов покинуть Россию, чтобы участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Японии.

"Игнатьева и Семко готовятся к чемпионату мира, 16 марта вылетают в Японию для участия в нем", – цитирует представителя команды танцоров РИА Новости.

Семко профессионально фигурном катанием начал заниматься в 2006 году в Киеве. В 2015-м Даниил сменил гражданство и переехал в Венгрию к Виле Мартон. С ней Семко трижды становился чемпионом Венгрии среди юниоров (2018–2020) и участвовал в финальном части двух чемпионатов мира среди юниоров (2018, 2020).

Последней партнершей фигуриста стала уроженка Екатеринбурга Мария Игнатьева. Россиянка получила гражданство Венгрии и вместе с Семко дважды выигрывала чемпионат страны. В январе на ЧЕ венгерский дуэт занял 10-е место.

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