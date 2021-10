Емельяненко – Джонсон: появилось видео нокаута с необычного ракурса

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (40-6-0) в субботу, 23 октября, нокаутировал в первом раунде американца Тимоти Джонсона (15-8-0). 45-летний россиянин добыл свою 40-ю победу в профессиональной карьере.

Поединок проходил в рамках вечера ММА Bellator 269, который состоялся в Москве. Главный поединок вечера завершился всего за две минуты.

Начав бой с разведки, Емельяненко приноровился к более габаритному оппоненту и серией из трех ударов в голову отправил того на канвас. Джонсон не смог подняться и вынудил рефери зафиксировать победу Федора.

На своей странице в социальной сети Twitter Bellator опубликовал новое видео нокаута. Оно было снято из угла российского бойца.

Ice cold from The Last Emperor 🧊💥



The knockout produced by Fedor Emelianenko at #Bellator269 was sensational. Here's an alternate view of the finish. 🔥 pic.twitter.com/vGTlBw9HHd