Емельяненко – Джонсон: появилось видео нокаута с необычного ракурса

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Емельяненко – Джонсон: появилось видео нокаута с необычного ракурса

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (40-6-0) в субботу, 23 октября, нокаутировал в первом раунде американца Тимоти Джонсона (15-8-0). 45-летний россиянин добыл свою 40-ю победу в профессиональной карьере.

Поединок проходил в рамках вечера ММА Bellator 269, который состоялся в Москве. Главный поединок вечера завершился всего за две минуты.

Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон на взвешивании.
Емельяненко нокаутировал Джонсона.
Видео дня
Емельяненко отправил в нокаут Джонсона.

Начав бой с разведки, Емельяненко приноровился к более габаритному оппоненту и серией из трех ударов в голову отправил того на канвас. Джонсон не смог подняться и вынудил рефери зафиксировать победу Федора.

Федор добыл 40-ю победу.
Емельяненко выиграл у Джонсона.

На своей странице в социальной сети Twitter Bellator опубликовал новое видео нокаута. Оно было снято из угла российского бойца.

После боя Федор рассказал, что планирует провести еще один поединок в карьере. При этом он заявил, что поединок может пройти в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Отметим, что в предварительном карде боя Емельяненко и Джонсона произошел курьез с российским флагом. Организаторы "выпустили" представителя РФ Кирилла Сидельникова на поединок под стягом Ирландии.

Емельяненко выходит на бой.
Кирилла Сидельникова представили ирландцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, брат Хабиба Нурмагомедова Усман удушил своего соперника в первом раунде на турнире Bellator 269.

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